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Порошенко сдался: его штаб сворачивает агитацию 

News.ru 48 минут назад
Предвыборный штаб кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко отменил по всей стране бронь на уличную рекламу в апреле. Это сделано на фоне набирающего обороты скандала о хищениях в армии.
Фотографию переписки с предупреждением от отказе от брони опубликовал на своей странице в Facebook другой кандидат — представитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Он иронично отметил, что «Титаник» уверенно идёт своим курсом".
«После оглашения результатов первого тура и если наш кандидат проходит во второй тур, будем готовы набирать программу заново в тех же объёмах», — сказано в уведомлении о снятии рекламы.
Как полагает Гриценко, происходящее свидетельствует о том, что «Порошенко сдался и уже пакует чемоданы».
Подлинность переписки остаётся под вопросом.
Ранее News.ru сообщал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала Петру Порошенко и его «уголовному окружению» судебное преследование. В случае своей победы на президентских выборах его пообещал посадить в тюрьму и другой кандидат — шоумен Владимир Зеленский.
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Комментарии58
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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