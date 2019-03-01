Предвыборный штаб кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко отменил по всей стране бронь на уличную рекламу в апреле. Это сделано на фоне набирающего обороты скандала о хищениях в армии.
Фотографию переписки с предупреждением от отказе от брони опубликовал на своей странице в Facebook другой кандидат — представитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Он иронично отметил, что «Титаник» уверенно идёт своим курсом".
«После оглашения результатов первого тура и если наш кандидат проходит во второй тур, будем готовы набирать программу заново в тех же объёмах», — сказано в уведомлении о снятии рекламы.
Как полагает Гриценко, происходящее свидетельствует о том, что «Порошенко сдался и уже пакует чемоданы».
Подлинность переписки остаётся под вопросом.
Ранее News.ru сообщал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала Петру Порошенко и его «уголовному окружению» судебное преследование. В случае своей победы на президентских выборах его пообещал посадить в тюрьму и другой кандидат — шоумен Владимир Зеленский.