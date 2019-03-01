Atlantic Council: Почему Порошенко не заслуживает второго срока

Согласно обвинениям, сын близкого делового партнера президента Петра Порошенко продавал контрабандные российские запчасти украинским оборонным заводам по дико завышенным ценам — заводам, которые его отец курировал в качестве заместителя главы Совета безопасности и обороны Украины

Отец, Олег Гладковский, был временно освобожден от должности, а сын и другие заявляют о своей невиновности.

Независимое Национальное антикоррупционное бюро начало расследование. Но маловероятно, что детективы завершат его до выборов, и, даже если они в конечном итоге предъявят обвинения, прокуроры и судьи в основном коррумпированы.

Обвинения представляются убедительными и, будучи подкрепленными документами и контрактами, привели к тому, что высокопоставленные парламентарии от фракции Порошенко — Мустафа Найем Сергей Лещенко и Светлана Залищук — покинули партию.

Лещенко, бывший журналист-расследователь, сказал, что Гладковский был одним из «ближайших соратников» президента в политике и они купили дома отдыха недалеко друг от друга в Марбелье.

«Это не первый случай, когда президент замешан в коррупции, — сказал он. — Но, что придает разоблачению больший вес, так это то, что оно произошло за месяц до выборов, касается коррупции в военной сфере и затрагивает Россию».

Очевидно, что шансы на переизбрание Порошенко были подорваны, но его сторонники считают, что избиратели проголосуют за него, потому что считают его лучшим вариантом для продолжения курса страны на Запад.

Но это предположение неверно. Украина никогда не станет частью Европейского Союза , пока не исправит свои законы, а Порошенко стоит на пути этого процесса.

Другие говорят, что Порошенко — меньшее зло по сравнению с лидером электорального рейтинга, продюсером и сатириком Владимиром Зеленским или бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко . Это предположение также неверно.

Зеленский — опытный и успешный бизнесмен, чей хит «Слуга народа» стал впечатляющим путеводителем по коррумпированным властителям Украины, а также учебником для реформ. Тимошенко, с другой стороны, является опытным политиком, но она не смогла изменить уровень коррупции.

В то же время есть другие, такие как бывший министр обороны и независимый депутат Анатолий Гриценко и мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый.

Порошенко должен уйти, потому что:

Несмотря на почти пятилетний мандат, Порошенко не демонтировал коррумпированную систему правления на Украине и не поборол олигархию;

Порошенко не поддержал верховенство закона, оставив коррумпированных судей, полицейских и прокуроров. Не было ни одного громкого обвиняемого, осужденного на Украине, за исключением обвинений, выдвинутых против одиозного бывшего президента Виктора Януковича и его приспешников;

Порошенко не защитил министров и чиновников-реформаторов от преследований со стороны олигархов, коррумпированных правительственных чиновников, вороватых политиков и организованной преступности. Его бывшие министры финансов, инфраструктуры и экономического развития были повергнуты в отчаяние или подвержены нападкам, как и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун;

Порошенко не удалось создать и защитить свободную прессу: он не заставил олигархов и преступников отказаться от своих медиа активов;

Порошенко не смог спровоцировать или поддержать отмену иммунитета для членов парламента, которые «продают» свои места и голоса, что является основой политической коррупции в стране.

Допущение коррупции ведет к трагедии. Год назад обнаженное тело молодого адвоката-активиста было выловлено из реки в Киеве.

Ее звали Ирина Ноздровская, и ее смерть наступила после того, как она взялась за коррумпированную правовую систему страны, добиваясь справедливости после того, как ее сестра была убита в 2015 году пьяным водителем.

Осложняющим фактором было то, что преступник был племянником выдающегося судьи и, таким образом, мог манипулировать системой, но она взяла это на себя и была убита.

Другой жертвой коррупции была активистка Екатерина Гандзюк, которая умерла медленной, ужасной смертью после того, как в Херсоне кислота разрушила 40% ее тела. Ее семье пришлось самим добиваться справедливости, чтобы попытаться найти виновных.

Коррупция разъедает нацию. Она убивает людей, завышает расходы на лекарства и продукты питания, позволяет строить небезопасные здания, не позволяет убрать опасных людей с улиц и рынков, утаивает налоги, предназначенные для дорог, инфраструктуры или идущие на оснащение и вооружение солдат, которым угрожает опасность, и отталкивает законные инвестиции, которые развивают экономику.

Спустя пять лет после Евромайдана украинцы по-прежнему живут под игом государства Третьего мира, которое злоупотребляет ими. Они заслуживают лучшего, и они проголосуют за реформу 31 марта.