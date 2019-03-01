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Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью 

РИА Новости + ещё 5 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина в 2018 году заняла первое место по темпам заболеваемостью корью, говорится в докладе ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте организации.
По данным ЮНИСЕФ, наибольшее увеличение случаев заболевания корью наблюдалось на Украине, на Филиппинах и в Бразилии с 2017 по 2018 год. Однако первое место со значительным отрывом заняла Украина.
"Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, еще 24 042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года", — говорится на официальном сайте ЮНИСЕФ.
Отмечается, что на Филиппинах в 2018 году было зарегистрировано 15 599 случаев, а в 2019 году были инфицированы 12 736 человек.
ЮНИСЕФ заявляет, что число случаев заболевания корью в мире "стремительно возрастает до угрожающе высокого уровня", причем на десять стран, в числе которых Украина, Филиппины, Бразилия, Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция, приходится более 74% увеличения числа заболеваний.
Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 25 февраля, более 24 тысяч человек заболели корью на Украине с начала 2019 года и восемь человек умерли.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Единственным эффективным средством профилактики кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация.
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Украина , В мире , Минздрав РФ , Бразилия , Филиппины
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