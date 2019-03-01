В Минфине Украины назвали дату визита миссии ЕС 

«Следующий визит миссии Европейского союза по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года», — указала пресс-служба.

В ходе встречи она сообщила, что власти Украины выполнили более половины обязательства, которые необходимы для выделения Киеву второго транша в размере €500 млн