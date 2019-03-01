Украинской нации озвучили неутешительный вердикт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Он отметил, что в 2018 году на Украине родились 335 тысяч человек, а ушли из жизни 587 тысяч. Рождаемость упала на 7%, а количество абортов, только по официальным данным, составило 100 тысяч в год.
"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается. До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину", — добавил политик, выступая на форуме в Киеве.
По словам Турчинова, Украина занимает 29-е место в мире по показателю старения граждан и одно из первых по сокращению трудоспособного населения.
По мнению директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, Турчинов — один из главных виновников сложившейся ситуации.
"Где он был раньше? Он уже пять лет, как у власти. Каждый год происходит уменьшение населения страны в результате этой бандитской политики (президента Украины Петра) Порошенко и, соответственно, коалиции, которая была создана в парламенте, от которой Турчинов и стал лидером и секретарем СНБО. Они непосредственные организаторы геноцида украинской нации. Население каждый год уменьшается более чем на сто тысяч человек. Потеря еще миллиона человек за эти годы — в результате превышения смертности над рождаемостью. Плюс по миллиону человек ежегодно покидают Украину в результате геноцидной экономической политики правительства. Турчинов непосредственно виновен в этом. И с моей точки зрения, он является одним из главных организаторов этой преступной группировки во главе с Порошенко, "яценюками", "гройсманами" и всеми остальными", — сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.