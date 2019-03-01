Украинской нации озвучили неутешительный вердикт

Украинский эксперт прокомментировал заявление об угрозе исчезновения нации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.

Он отметил, что в 2018 году на Украине родились 335 тысяч человек, а ушли из жизни 587 тысяч. Рождаемость упала на 7%, а количество абортов, только по официальным данным, составило 100 тысяч в год.

"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается. До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину", — добавил политик, выступая на форуме в Киеве.

По словам Турчинова, Украина занимает 29-е место в мире по показателю старения граждан и одно из первых по сокращению трудоспособного населения.

По мнению директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, Турчинов — один из главных виновников сложившейся ситуации.