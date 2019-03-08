Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко обещала посадить Порошенко в тюрьму 

News.ru + ещё 61 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в случае своей победы на выборах пообещала привлечь к уголовной ответственности действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом она заявила в интервью шеф-редактору интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.
«Я выполню обещание и посажу трех его друзей. Если эти трое дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу», –— приводит iz.ru слова Тимошенко.
Она также обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
News.ru: последние новости
Глава МИД Украины признал Крым частью России ЦИК Украины отменил регистрацию еще одного кандидата Машину жителя Днепра сожгли за вопрос Порошенко
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение