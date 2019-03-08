Тимошенко обещала посадить Порошенко в тюрьму

Кандидат в президенты Украины , лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в случае своей победы на выборах пообещала привлечь к уголовной ответственности действующего главу государства Петра Порошенко . Об этом она заявила в интервью шеф-редактору интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.

«Я выполню обещание и посажу трех его друзей. Если эти трое дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу», –— приводит iz.ru слова Тимошенко.

Она также обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.