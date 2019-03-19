Порошенко: Украина не собирается ни на кого нападать

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что его «принципиальной позицией» является то, что Киев не будет нападать ни на одну страну.

Он отметил, что на Украине есть усовершенствованные ракетные технологии и соответствующие эксперты.

«Мы ни на кого не собираемся нападать — это моя принципиальная позиция. Нас не интересует ни один кусок земли за границами международно признанных границ Украины», — заявил украинский лидер.

Также Порошенко заявил, что Украина соблюдала все условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Россия якобы «проводила испытания и нарушала договор». Он также заявил, что Киев «с пониманием» принял решение США о прекращении действия ДРСМД.

Ранее Порошенко заявил, что Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России.