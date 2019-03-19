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Порошенко: Украина не собирается ни на кого нападать 

RT на русском + ещё 96 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что его «принципиальной позицией» является то, что Киев не будет нападать ни на одну страну.
Он отметил, что на Украине есть усовершенствованные ракетные технологии и соответствующие эксперты.
«Мы ни на кого не собираемся нападать — это моя принципиальная позиция. Нас не интересует ни один кусок земли за границами международно признанных границ Украины», — заявил украинский лидер.
Также Порошенко заявил, что Украина соблюдала все условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Россия якобы «проводила испытания и нарушала договор». Он также заявил, что Киев «с пониманием» принял решение США о прекращении действия ДРСМД.
Ранее Порошенко заявил, что Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России.
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Украина , В мире , Петр Порошенко
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