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Украина станет лидером, если «просто поверит» в это, заявил Порошенко 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Чтобы стать региональным лидером, Украине нужно "просто поверить в это", заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком. Выступление транслировал телеканал "112 Украина".
"Необходимо превратить страну — нашу родную Украину — в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И все, что для этого нужно — поверить в это", — заявил президент.
Он добавил, что "Украина должна выйти на лидерские позиции и с ней должны считаться не только соседи". Кроме того, Порошенко заявил о необходимости нарастить экономическую мощь.
"Это задание на ближайшие пять лет: лидерство страны, в которой живут состоятельные, вольные и счастливые люди", — заключил он.
Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил, что Украина "продемонстрировала успешный пример проведения реформ".
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают повышаться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.
В конце прошлого года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым за чертой бедности живет около трети украинцев.
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Комментарии73
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Международный валютный фонд
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