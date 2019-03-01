Украина станет лидером, если «просто поверит» в это, заявил Порошенко

Чтобы стать региональным лидером, Украине нужно "просто поверить в это", заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком. Выступление транслировал телеканал "112 Украина".

"Необходимо превратить страну — нашу родную Украину — в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И все, что для этого нужно — поверить в это", — заявил президент.

Он добавил, что "Украина должна выйти на лидерские позиции и с ней должны считаться не только соседи". Кроме того, Порошенко заявил о необходимости нарастить экономическую мощь.

"Это задание на ближайшие пять лет: лидерство страны, в которой живут состоятельные, вольные и счастливые люди", — заключил он.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил, что Украина "продемонстрировала успешный пример проведения реформ".

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ , что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают повышаться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.

В конце прошлого года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым за чертой бедности живет около трети украинцев.