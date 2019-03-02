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«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке 

РИА Новости + ещё 22 48 минут назад
В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку.
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Предположительно, запись была сделана в четверг на центральной площади города Александрия Кировоградской области.
На кадрах видно, что в ответ на неудобный вопрос Порошенко хлопнул девушку рукой по лицу, а также попытался узнать ее имя и место жительства, призвав "не бояться".
"Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше", — рассказала девушка.
По ее словам, после этого полицейские пытались задержать ее и отобрать телефон.
В итоге девушке все же удалось связаться с родителями, которые забрали ее домой.
Это не первый случай, когда украинский лидер демонстрирует странное поведение.
Ранее журналист Татьяна Высоцкая опубликовала видео, на котором Порошенко во время визита в Запорожье срывает шапку с головы женщины. В администрации Порошенко заявили, что президент сделал это случайно.
Высоцкая также опубликовала кадры, на которых видно, как глава Украины во время той же поездки щипает за нос мужчину.
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Комментарии13
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Татьяна Высоцкая
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