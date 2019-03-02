«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

Предположительно, запись была сделана в четверг на центральной площади города Александрия Кировоградской области.

На кадрах видно, что в ответ на неудобный вопрос Порошенко хлопнул девушку рукой по лицу, а также попытался узнать ее имя и место жительства, призвав "не бояться".

"Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше", — рассказала девушка.

По ее словам, после этого полицейские пытались задержать ее и отобрать телефон.

В итоге девушке все же удалось связаться с родителями, которые забрали ее домой.

Это не первый случай, когда украинский лидер демонстрирует странное поведение.

Ранее журналист Татьяна Высоцкая опубликовала видео, на котором Порошенко во время визита в Запорожье срывает шапку с головы женщины. В администрации Порошенко заявили, что президент сделал это случайно.

Высоцкая также опубликовала кадры, на которых видно, как глава Украины во время той же поездки щипает за нос мужчину.