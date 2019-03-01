Зеленский пообещал отдавать процент от похищенного за донос на коррупционера

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он намерен ввести в стране закон, который предполагает вознаграждение в виде процента от возвращенных в бюджет денег от доноса на коррупционера. Слова кандидата передает агентство "Украинские новости".

По его словам, у него появилась такая идея после разговора с "американскими экспертами". Они рассказали ему, что в США президент Авраам Линкольн подписал в 1863 году закон, который предполагал, что человек, который доложил властям о коррупционере, получал процент от того, что последний похитил.

Зеленский добавил, что он и его команда только начинают политический путь и "не разбираются в схемах и дерибанах", однако заверил, что намерен построить "страну мечты".

Ранее Зеленский называл условия переговоров с Россией.