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«Вы сядете за мародерство»: Гриценко описал будущее Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко должен "сесть пожизненно" за причастность к хищениям из оборонной сферы. Слова кандидата передает агентство "Украинские новости".
Ранее СМИ сообщали, что якобы ближайшее окружение Порошенко причастно к хищениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.
По словам Гриценко, хищения из ОПК в нынешнем положении Украины являются "мародерством во время войны". Кандидат заверил, что в настоящее время Порошенко "никто не посадит", однако это сделает он, если победит на выборах. Также он пообещал конфисковать у Порошенко и его окружения все имущество.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Анатолий Гриценко
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