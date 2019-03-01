«Вы сядете за мародерство»: Гриценко описал будущее Порошенко

Ранее СМИ сообщали, что якобы ближайшее окружение Порошенко причастно к хищениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

По словам Гриценко, хищения из ОПК в нынешнем положении Украины являются "мародерством во время войны". Кандидат заверил, что в настоящее время Порошенко "никто не посадит", однако это сделает он, если победит на выборах. Также он пообещал конфисковать у Порошенко и его окружения все имущество.