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Порошенко схватил за нос незнакомого мужчину: видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Пользователи Сети возмутились вызывающим поведением украинского лидера.
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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как президент Украины Петр Порошенко схватил за нос постороннего мужчину. Запись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета.
« (видео — прим. ред.) Свидетельствует о том, что неуважение к людям со стороны президента (Украины Петра Порошенко — прим. ред.) является систематическим явлением. Это вообще какой-то шок», — гласит комментарий к публикации, размещенной на Facebook.
Как пишет автор сообщения, инцидент произошел перед тем, как украинский лидер в ходе встречи с жителями Запорожья сорвал шапку с девушки.
Ранее в Интернете появились кадры, на которых Порошенко пожимает руки пришедшим к нему людям, однако в какой-то момент по неустановленной причине он срывает с женщины шапку.
Позже в администрации президента Украины заявили, что глава государства «сделал это случайно».
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Комментарии415
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко
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