Порошенко готовится к побегу из Киева

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН заявил, что действующий лидер Петр Порошенко сбежит из страны в случае победы актера Владимира Зеленского на выборах.
Украинский политолог заявил, что идея Зеленского усадить за решетку действующую главу государства вполне реальна. Такая практика проводилась в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте.
Однако он уверен, что в случае победы актера Порошенко попросту подастся в бега. При этом на его поиски в этом случае может уйти пять лет.
«Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца», — заявил Соскин.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. ЦИК Украины зарегистрировал рекордное количество кандидатов на должность президента страны — 44 человека. В пятерке лидеров оказался актер и шоумен Владимир Зеленский.