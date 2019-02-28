Порошенко готовится к побегу из Киева

Экс‐советник Кучмы предрек побег Порошенко в случае победы Зеленского

Украинский политолог заявил, что идея Зеленского усадить за решетку действующую главу государства вполне реальна. Такая практика проводилась в Южной Корее , в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте.

Однако он уверен, что в случае победы актера Порошенко попросту подастся в бега. При этом на его поиски в этом случае может уйти пять лет.

«Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца», — заявил Соскин.