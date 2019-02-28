Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах посадить в тюрьму действующего лидера страны Петра Порошенко . Предполагается, что причиной резких высказываний со стороны артиста является отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания за «незаконное обогащение» для представителей власти.

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко. Об этом лидер партии «Слуга народа» сообщил на авторизованной странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.

«Сегодняшняя власть, похоже, решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.

Угроза в адрес президента кроется в последней фразе сообщения, где наблюдается явная отсылка к лозунгу Петра Порошенко «Кандидатов много, президент один». Предполагается, что причиной резких высказываний со стороны Зеленского является отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания за «незаконное обогащение» для представителей власти. Между тем, принятие данного закона обеспечило государству возможность сотрудничать с Международным валютным фондом

«То есть за все, что власть украла за последние пять лет, невозможно будет привлечь их к ответственности», — возмутился Зеленский, подчеркнув, что в команде с экспертами «ответит клептократам» и накажет их за «украденное у народа и армии».

Незадолго до громкого заявления кандидат в президенты встречался с представителями американской стороны — членом Госдепа по Украине Куртом Волкером и послом Мари Йованович . Судя по записи на той же странице в фейсбуке, Зеленский остался доволен встречей, на которой он «достиг понимания всех вопросов».

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько [персонажа Владимира Зеленского] — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — считает Савченко.

Она добавила, что Коломойский «сделает канцлером» главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко , которая будет «рулить страной, грабить, как все до этого», и на Украине «ничего особо не изменится». Порошенко, по мнению Савченко, может повторить поведение экс-президента Виктора Януковича , и после этого «Украину будет ждать война — Третья мировая».

Отметим, что Савченко назвала кандидата в президенты Украины Зеленского «Голобородько» по фамилии героя, которого актер играл в сериале «Слуга народа». По сюжету школьный учитель Василий Петрович Голобородько «выходит из себя от скотства окружающей жизни» и произносит пламенную речь с критикой социально-политической ситуации на Украине. Один из учеников тайком снимает это на видео и выкладывает ролик в сеть, после чего педагог получает широкую известность.

Вышедший на экраны в 2015 году сериал стал самым рейтинговым украинским шоу по итогам года — на ютьюб-канале студии Зеленского «Квартал 95» его посмотрели 98 млн человек. Вскоре «Слугу народа» купили телеканалы Эстонии и Казахстана, а в сентябре 2017 года — крупнейший стриминговый сервис Netflix

В преддверии выхода третьего сезона сериала, который был запланирован на март 2019 года (за месяц до выборов), Зеленского пытались обвинить в незаконной агитации. Однако в Центральной избирательной комиссии Украины не смогли однозначно ответить на вопрос о том, является ли политической агитацией демонстрация сериала «Слуга народа» с участием Зеленского по телевидению. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что проблема кроется в украинском законе о выборах, не обновлявшемся с 1999 года, так как в нем не отрегулировано само понятие политической агитации и рекламы.

Внимание членов комитета избирателей Украины привлекло то, что сериал и партия Зеленского носят одно и то же название, а его премьера была назначена незадолго до выборов. По их мнению, демонстрация шоу может склонить голоса части аудитории в пользу артиста.