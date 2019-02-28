Главред (Украина): почему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войны

Главред (Украина) , игнорируя тот факт, что конфликт на Донбассе — это внутриукраинская история. Кроме того, говорится в статье, Украина может «продать несуществующее и неосуществимое сейчас членство в Украине нужно выходить из войны на востоке — тем или иным способом. Война страну истощает. Инвестиции не поступают. Нужно искать пути, возможно, даже выход на прямые переговоры с Россией , пишет автор, игнорируя тот факт, что конфликт на Донбассе — это внутриукраинская история. Кроме того, говорится в статье, Украина может «продать несуществующее и неосуществимое сейчас членство в НАТО в обмен на мир».

Россия — наш сосед, который пока что никуда не денется. И потому, что в случае смены власти в России вряд ли Украина получит более приемлемого для себя президента в Кремле.

Путин — спецслужбист. В спецслужбах работают специфические люди, которые больше тяготеют к тайным операциям, агентам и осторожным действиям. Слава Богу, что сейчас в Кремле не сидит сумасшедший генерал, который бы собрал все войска и отправил вперед.

Учитывая, что в России власть крайне централизована, смена власти может привести к центробежным событиям внутри РФ, и, в итоге, россиянам просто будет не до нас. К тому же они будут понимать, что теперь уже Украина готова к их агрессии, а значит, в случае чего, они получат по голове.

Сейчас воевать против Украины Москве нет смысла, ведь в любом случае, своя логика у Путина и у России всегда существует. У них не получилось в 2014 году создать «Новороссию», в результате сейчас Россия под санкциями, и ее задача — избавиться от этих санкций. А любое крупное вторжение России повлечет мгновенную реакцию, потому что на Западе уже все готовы к такому развитию событий. Для России это будет значить и отключение от системы СВИФТ, и эмбарго на российскую нефть, то есть еще более жесткие санкции, которые ударят так, что просто не станет денег на содержание российской армии.

Какие возможны компромиссы? Я считаю, что мы спокойно можем продать несуществующее и неосуществимое сейчас теоретическое членство в НАТО. В НАТО нас не примут в ближайшее время, что бы там у нас ни говорили, по одной простой причине: пока у нас есть территориальные проблемы с нашими соседями, никто никого в НАТО брать не будет. Это не прописано в Уставе НАТО, но это является следствием ст.5 Устава НАТО, которая говорит о том, что нападение на страну-члена НАТО является нападением на весь Альянс. Понятно, что НАТО не хочет ввязываться в различные мутные конфликты. Потому они выбирают те страны, которые не имеют территориальных проблем со своими соседями.

Кроме того, в Европе существуют противники вступления Украины в НАТО. В первую очередь, это Германия, которая только рассказывает о «глубокой обеспокоенности», а в действительности ведет пророссийскую политику. Также не хочет этого большое количество мелких стран Европы, которые являются российскими сателлитами, которые соответственно будут выступать против нашего вступления в Альянс. Речь идет о Венгрии и других мелких странах. Достаточно инвестировать в такие страны 5 миллионов долларов — и любая из этих стран будет растягивать данный вопрос на долгие-долгие годы.

Я считаю, что вопрос о членстве в НАТО — вполне компромиссный. Учитывая, что для России сближение НАТО и Украины — это большая страшилка, мы сможем его неплохо продать. И ничего не мешает нам становиться союзником США вне НАТО, получать техническую помощь и переходить на стандарты НАТО. Пусть, к примеру, будет база НАТО, США или Великобритании на нашей территории. Также можно наращивать сотрудничество, привлекать иностранный капитал, в первую очередь, американский. Ведь чем больше американского капитала будет в стране, тем скорее у нас тут появятся американские военные.

Если мы не можем решить вопрос с НАТО классическим путем, то лучше выбрать долгую стратегию и усиливать санкции против РФ, давить на нее по всем направлениям, судиться и требовать введения миротворцев. Потому что планы по урегулированию ситуации путем переговоров, в частности с «ЛНР» и «ДНР», — утопичны, этого не будет.

Любой президент Украины, который просто подумает об этом или чисто теоретически начнет обсуждать, должен понимать, что его могут просто пристрелить. Потому что армия скажет свое «фе». Но вот на прямые переговоры с Россией, скорее всего, нам придется идти. Это было бы правильно. Это можно делать либо в рамках будапештского формата, либо в рамках каких-то других форматов, которые позволят нам и сохранить лицо, и нащупать зоны компромисса.

Чем сильнее будет Украина, тем веселее будут проходить мирные переговоры. С сильными всегда стараются договориться, а слабых всегда бьют. Такова логика мира, в котором мы живем.