Украина приняла решение по «Евровидению-2019»

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Украина пропустит «Евровидение-2019» 

Рамблер 15 минут назад
Украина не будет принимать участие в конкурсе «Евровидение» в 2019 году.
Такое решение было принято Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) после отказов четырех участников национального отбора.
«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) решила отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019», — приводит заявление НОТУ телеканал «Громадське».
В НОТУ также отметили, что национальный отбор на «Евровидение» привлек внимание общества к проблеме связей шоу-бизнеса с Россией.
«Для части общества этот факт приемлемый, у других вызывает возмущение и неприятие. Законы Украины не ограничивают работу исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации», — говорится в заявлении.
НОТУ предложило разработать законопроект, который сможет урегулировать ситуацию с выступлениями украинских артистов на территории России.
Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России
Ранее музыканты, занявшие первое, второе, третье и четвертое места в национальном отборе на «Евровидение», отказались от поездки на конкурс из-за чрезмерной политизированности их участия и жестких требований со стороны украинского организатора конкурса — Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).
Комментарии83
Украина , Видео , В мире , Шоу-бизнес
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