Зеленскому предсказали победу на выборах президента

На Украине предсказали победу Зеленского в выборах в случае его выхода во второй тур

Владимир Зеленский имеет все шансы выиграть во втором туре выборов, сообщает Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко первая победит с 26,1% голосов против 21,6%, а в случае выхода с Гриценко лидер «Батькивщины» проиграет с 23,1% против 27,6%. В паре Гриценко — Порошенко прогнозируется победа первого — 27,7% голосов против 20,1%.

Отмечается, что среди опрошенных 14,6% хотят выхода во второй тур Зеленского и Гриценко, 13,2% — Зеленского и Тимошенко, 11,8% видят во втором туре Зеленского и Порошенко. При этом более 50% считают, что должен быть единый кандидат от демократический оппозиции.

Исследование проходило с 16 по 23 февраля. Было опрошено 2047 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Между тем, по данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 18%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко третья — свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.