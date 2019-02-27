Зеленскому предсказали победу на выборах президента

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На Украине предсказали победу Зеленского в выборах в случае его выхода во второй тур 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Владимир Зеленский имеет все шансы выиграть во втором туре выборов, сообщает Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.
Как передают украинские «Вести», в случае выхода во второй тур с Анатолием Гриценко Зеленский победит с результатом 33,1% голосов против 26,9%, с Юлией Тимошенко — 34,2% против 22,1%, а с Петром Порошенко — 38,1% против 20,5%.
При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко первая победит с 26,1% голосов против 21,6%, а в случае выхода с Гриценко лидер «Батькивщины» проиграет с 23,1% против 27,6%. В паре Гриценко — Порошенко прогнозируется победа первого — 27,7% голосов против 20,1%.
Отмечается, что среди опрошенных 14,6% хотят выхода во второй тур Зеленского и Гриценко, 13,2% — Зеленского и Тимошенко, 11,8% видят во втором туре Зеленского и Порошенко. При этом более 50% считают, что должен быть единый кандидат от демократический оппозиции.
Исследование проходило с 16 по 23 февраля. Было опрошено 2047 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Между тем, по данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 18%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко третья — свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.
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Комментарии1
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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