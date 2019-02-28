Настоящие хозяева Украины задумали реформы

На Украине реанимируют идею создания канцлерской республики. За этим может стоять желание основных игроков украинской политики переформатировать систему власти на Украине

Идея «канцлерской республики» не нова. Ее озвучивала в июне 2018 года на презентации своего «Нового курса Украины» Тимошенко.

«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа», — заявляла тогда лидер «Батькивщины».

По ее словам, парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.

Однако чем выше становились ее рейтинги и чем меньше дней оставалось до старта избирательной кампании, тем реже Тимошенко упоминала о канцлерской республике. И вот ее люди решили реанимировать почти канувший в Лету проект. Происходит это на фоне падения рейтингов Тимошенко, а также атаки на нее со стороны действующего президента Украины Петра Порошенко

Может ли «канцлерская риторика» людей Тимошенко свидетельствовать о том, что она смирилась с проигрышем на выборах, разбиралось издание Украина.ру.

Канцлер Юля

Немецкий «железный канцлер» Отто фон Бисмарк — стал первым канцлером Германской империи. Вполне вероятно, что подобная участь с поправкой на Украину ждет и Тимошенко. По крайней мере, так считает бывший член ее партии, ныне находящаяся под арестом народный депутат Надежда Савченко

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины (Василий Голобородько — главный персонаж сериала «Слуга народа», роль которого исполнил шоумен Владимир Зеленский. — Ред.). Люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну, как она и мечтала, сделает канцлером, который будет рулить страной, грабить, точно так же, как все до этого, как и она до этого», — заявила Савченко в интервью «Гордону».

Правоту ее слов может подтвердить свежий опрос, согласном которому большинство украинцев — свыше 26% — готовы отдать голос за Зеленского. Порошенко же вырвался на второе место и получил 18% голосов опрошенных. А вот Тимошенко , которую еще полгода назад называли главным фаворитом на выборах, замыкает тройку лидеров с серьезным отрывом от действующего президента — 13,8%.

Примечательно, что в минувшие выходные в команде Зеленского разгорелся скандал. Сам Зеленский вступил в конфликт с Telegram-каналом «Команда Зеленского» из-за опроса.

«Проголосуйте, пожалуйста, касательно такого варианта событий: президент Украины — Зеленский Владимир. Премьер-министр Тимошенко Юлия», — гласил опрос на канале.

Зеленский заявил, что канал — фейковый. В ответ на канале отметили, что бесплатно помогали популярному шоумену, и пригрозили раскрыть всю правду о работе избирательного штаба Зеленского.

«Когда из штаба Зеленского рассказывают о честности и открытости, в то же время, с другой стороны, все происходит по-другому и уже обговаривают возможные варианты раздела власти», — заявили на канале.

Ожидается, что разоблачения последуют под тегом # ЗеФейк_Вид_ЗеКоманды. С тех пор прошло несколько дней, но свежих разоблачений пока нет. Примечательно, что и Зеленского, и Тимошенко связывают с олигархом Игорем Коломойским и опрос, если он связан с реальным штабом Зеленского, мог быть попыткой узнать настроения в части общества по поводу союза между двумя политиками.

При этом Тимошенко — явно не тот человек, который потерпит во власти другого сильного политика.

Измельчание президента или желание избежать ответственности?

Политтехнолог Андрей Золотарев связывает возвращение «канцлерской риторики» с грядущим переформатированием политической системы Украины, о котором задумываются совсем другие люди, чем Тимошенко или ее соперники на выборах.

«Доминирующей идеей среди ключевых политических игроков — не тех, кого мы видим на авансцене, а тех, кто принимает реальные решения — отцов-содержателей украинской политики становится идея сокращения полномочий президента. Следующего президента ждет обрезание его полномочий. По умолчанию к этом пришли многие», — указывает политтехнолог в комментарии изданию Украина.ру.

По его словам, справедливость этого утверждения демонстрирует и косвенные признаки нынешней избирательной кампании.

«Это видно по бюджетам президентской кампании, которые были урезаны, а ресурсы переброшены на осень — на парламентские выборы. Сказывается то, что эта идея актуализируется. В этой ситуации Тимошенко хочет перехватить идею и интерпретировать ее в своей версии — канцлерской модели, о которой она говорила на форуме «Нового курса». Юлия Владимировна, как опытный политик, прекрасно понимает, что таким мощным трендам не нужно сопротивляться, а нужно заскочить на волну», — отмечает эксперт.

Он подчеркивает: Тимошенко не смирилась с поражением в выборах, а сама идея была озвучена ею еще тогда, когда она была самым популярным политиком на Украине.

В то же время, сегодня лидер «Батькивщины» понимает: президент — это персонификация не только всей полноты власти, но и ответственности.

«И в личных беседах она подтверждала намерение пойти по пути переформатирования политической модели страны в сторону усиления полномочий парламента, премьер-министра и сокращения полномочий президента. Тимошенко прекрасно понимает, что у нее не будет возможности для популярных решений. Экономических возможностей для этого нет. Если она станет президентом, она может прийти на выборы осенью с упавшим рейтингом и получить оппозиционное большинство в Раде. И что с этим делать? Она понимает: если пойти по пути концентрации полномочий, можно получить и концентрацию ответственности и негатива, поэтому и играет на опережение», — резюмирует Золотарев.

Однако для сторонних наблюдателей все выглядит таким образом, как будто Тимошенко сдалась. На деле же она пытается подстроиться под грядущее изменение политической системы Украины.

Впрочем, для своих реформ ей все-таки нужно выиграть выборы. Не президентские, так парламентские. В последнем случае — так, чтобы сформировать правящую коалицию. При ее нынешнем падении рейтингов это может оказаться непосильной задачей.