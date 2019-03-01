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Фракция Порошенко призвала проверить источники финансирования партии Тимошенко 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: ТАСС
Президентская парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" заявила о необходимости проверки источников финансирования партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Данную инициативу озвучила представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, с намерением проверить источники финансирования "Батькивщины" выступили также другие парламентские фракции.
"Вместе с НАПК [Национальным агентством по предотвращению коррупции мы намерены]… провести расследование наполнения как партийных касс ["Батькивщины"], так и фондов наших кандидатов", — сказала Луценко.
По ее словам, Тимошенко якобы использовала незадекларированные средства для продвижения своих интересов в США.
Ранее стало известно, что в генпрокуратуре Украины отказались заводить дело на Тимошенко.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Ирина Луценко , Верховная Рада
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