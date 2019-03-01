Фракция Порошенко призвала проверить источники финансирования партии Тимошенко

Президентская парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" заявила о необходимости проверки источников финансирования партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко . Об этом сообщает РИА "Новости".

Данную инициативу озвучила представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко . По ее словам, с намерением проверить источники финансирования "Батькивщины" выступили также другие парламентские фракции.

"Вместе с НАПК [Национальным агентством по предотвращению коррупции мы намерены]… провести расследование наполнения как партийных касс ["Батькивщины"], так и фондов наших кандидатов", — сказала Луценко.

По ее словам, Тимошенко якобы использовала незадекларированные средства для продвижения своих интересов в США.

Ранее стало известно, что в генпрокуратуре Украины отказались заводить дело на Тимошенко.