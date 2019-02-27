Zaxid (Украина): два совета Украине от Вашингтона и Лондона

Zaxid (Украина) , заключается в том, что они подходят к Украине как к стране с развитой демократией. Но Украина слишком далека от соответствия этим требованиям. В принципе США осознают, в чем заключается одна из самых серьезных опасностей для Украины — это наличие игроков, не заинтересованных в проведении реформ, не отвечающих их интересам. Но американцы не останавливаются на этом вопросе и раз за разом перечисляют список «необходимых реформ», которые уже долгое время буксуют в недрах ржавого государственного механизма Украины. Ошибка американцев, убежден автор, заключается в том, что они подходят к Украине как к стране с развитой демократией. Но Украина слишком далека от соответствия этим требованиям.

В эти дни многие украинцы вспоминают ключевые события Революции достоинства. Шок от первых жертв, погибших от выстрелов неустановленных снайперов, страшное противостояние в правительственном квартале, ожесточенный штурм Майдана силами озверевшего «Беркута», странный пожар в Доме профсоюзов, наполненном участниками протестов… При этом нередко можно услышать вопрос: почему за такой немалый срок — пять лет — не только не выполнены основные требования Майдана, но и по многим позициям страна откатилась назад?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако вполне очевидно, что немалую роль в развитии Украины как демократического правового государства играет Запад. Точнее, должен играть. На самом деле, если не брать во внимание якобы выражение беспокойства и сравнительно скромную финансовую поддержку (займы МВФ под проценты не берем во внимание, на них на стране зарабатывают), отношение западных лидеров к Украине трудно назвать нормальным и высокопродуктивным.

Два с половиной года назад мне пришлось сделать предположение, что Запад повторяет свою «русскую» ошибку. Буквально на днях появилось несколько поводов, чтобы понять причины этого.

Второстепенные приоритеты

Несколько дней назад заместитель посла США на Украине Памела Тремонти назвала реформы, которые, по ее мнению, являются важнейшими для Украины. Точнее было бы сказать, это — выводы американского посольства в Киеве, ведь дипломаты такого уровня крайне редко высказывают свое особое мнение на процессы в стране пребывания.

Стоит отметить, что заявления госпожи Тремонти, сделанные на брифинге «Реформы-2019: что достигнуто в избирательный год?», практически идентичны высказываниям официальных лиц Госдепартамента США и многих западных политиков по украинскому вопросу. Это означает, что Запад именно так видит ситуацию на Украине. Но это не очень обнадеживает, и вот почему.

Среди первоочередных задач, которые посольство США определило Украине, названо реформирование фискальной и налоговой служб, сферы энергетики, борьба с коррупцией, продолжение прозрачной приватизации и подготовка земельной реформы.

В важности указанных реформ не приходится сомневаться. Вот только, осознавая современные украинские реалии, можно смело предполагать, что практически все из поставленных задач будут либо сорваны, либо проигнорированы. Украинцы наблюдают это уже не один год.

Взять такую наболевшую проблему, как коррупция. После Евромайдана на нее были потрачены колоссальные средства налогоплательщиков и западных спонсоров. Однако дальше создания многочисленных — порой грызущихся между собой — антикоррупционных структур дело практически не продвинулось. Не случайно за океаном за последние год-два не раз подчеркивали, что «коррупция на Украине — страшнее российских танков», «в США возникли сомнения в приверженности Украины борьбе с коррупцией».

Примерно то же происходит и в других жизненно важных сферах. Почему? На Украине практически отсутствует разделение ветвей власти. Хотя страна, согласно конституции, является парламентско-президентской республикой, фактически она — усилиями президента-олигарха — функционирует как президентско-парламентская, причем со многими чертами автократии. Неоднократно отмечено экспертами, Верховная рада во главе с Андреем Парубием лишь формально является отдельной ветвью власти. То же самое можно говорить — за исключением редких примеров — о функционировании судебной системы Украины. Ее коренное реформирование так и не произошло.

В таких условиях можно объявить не о 144, как это сделал господин Порошенко, а даже о 144 тысячах «успешно» проведенных «реформ», но молодая страна будет еще долгие десятилетия выбираться из болота всепроникающей коррупции. Перекошенный государственный механизм неизбежно будет гасить все попытки заставить чиновников действовать в истинно правовом поле, а не на основе написанных под себя «законов» и инструкций. Как следствие, народ как «законно» грабили по мошенническим схемам, так и будут грабить…

Характерно, что посольство США на Украине осознает, в чем заключается одна из самых серьезных опасностей для молодого государства. «Конечно, мы понимаем, что существуют игроки, не заинтересованные в тех или иных аспектах реформ, чьим интересам они не отвечают», — заявила госпожа Тремонти. А дальше она произносит традиционное «но» и снова прибегает к перечислению реформ, которые уже долгое время буксуют в недрах ржавого государственного механизма. Трафаретное выступление. Основной диагноз, к сожалению, так и не был назван американским дипломатом.

Жаль. Уж американцы могли бы гораздо лучше понимать ситуацию. Ведь Соединенные Штаты крепко держатся за принципы свободы и демократии, со всеми вытекающими для экономики последствиями, именно потому, что принцип разделения власти, система сдержек и противовесов у них доведена почти до совершенства. Пример с президентом Дональдом Трампом , который сначала рвался в объятия Путина, а потом был «поставлен на место» Конгрессом, — яркое тому подтверждение.

Ошибка американского дипломата в конкретном случае заключается в том, что она подходит к Украине по меркам стран с развитой демократией. Но, к сожалению, Украина находится еще только в самом начале пути к настоящей демократии. Справедливости ради стоит отметить, что такую ошибку делает много западных наблюдателей.

Совет не по тому адресу

В подобной ситуации оказался один британский военный эксперт Глен Грант. Недавно он выступил с деловым, казалось бы, советом относительно Украины. По его мнению, Украина должна создать качественную внутреннюю среду и сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны действиями российского президента Путина. Мол, только так можно остановить агрессию России.

Можно было оставить без внимания мнение отставного английского старшего офицера. Однако оно в значительной мере совпадает с санкциями, которые Запад наложил и дальше накладывает на Россию в связи с аннексией Крыма, действиями российско-террористических сил на Донбассе и провокациями в Керченском проливе.

Говоря о необходимости активной роли президента Украины и СНБО, англичанин отметил:

«Есть много методов, которые можно сделать комплексно, чтобы оказывать давление на Россию, на Путина и на олигархов».

Введенные США и ЕС ограничительные меры именно на это и направлены.

Чем же обращает на себя внимание выступление мистера Гранта? Он правильно отметил, что «Путин частично зависим от олигархов, и именно они могут его значительно ослабить». Британец справедливо считает, что для победы над Кремлем в нынешнем противостоянии необходимо «говорить с олигархатом». Однако все остальное, о чем говорит мистер Грант, зависает в воздухе.

«Путин сам не даст трещину. Его надо побеждать другим способом. Нужно сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны его действиями. Прекратить вести разговоры с Путиным. Надо говорить с олигархами. Вы с нами или против нас? Если вы против нас — мы будем влиять на вашу жизнь», — отметил эксперт.

Среди того, чем можно убедить олигархов не поддерживать Путина, мистер Грант называет такой метод:

«Если олигархи и дальше будут поддерживать агрессивную политику Путина, то их дети не смогут учиться в Америке и Великобритании».

Просто не знаешь, смеяться или плакать. Ведь о необходимости введения против путинского окружения таких ограничительных мер, чтобы родственники российской «элиты» не могли жить, отдыхать и учиться на Западе, не раз говорили такие известные российские оппозиционеры, как уважаемый на Западе экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и экс-заключенный Михаил Ходорковский . Подобные предложения они высказывали в адрес официальных структур западных стран, от которых зависит пребывание деток путинистов и злостных сторонников хозяина Кремля на желаемом для них Западе. А вот мистер Грант предлагает заняться этим вопросом и на Украине. Вместо того, чтобы адресовать это предложение родному английскому правительству и официальным структурам США и Евросоюза.

Примерно в таком раздвоенном состоянии сейчас находится много представителей истеблишмента Запада. Они осуждают экспансионистские действия Кремля, резко критикуют самого Путина, но, когда дело доходит до принятия конкретных мер по противодействию путинизму, много западных политиков демонстрирует… Хотел написал «двойную мораль», но это бессмысленно.

В геополитике мораль практически всегда уступает место прагматизму. Почему, например, канцлер Ангела Меркель , которую сейчас сильно критикуют за поддержку проекта «Северный поток — 2», заняла столь, казалось бы, мало привлекательную позицию? У меня есть друзья в Германии (в том числе и из бывших киевлян), они говорят, что многие в Германии не видят большой разницы в моральном аспекте между хулиганским путинским режимом и правлением Порошенко, которое утопает в коррупции. Но от путинской России европейские страны хотя бы получают газ, а от порошенковской Украины — только разочарование и лишнюю головную боль.