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Импичмент Порошенко бумерангом ударит по предвыборным позициям Тимошенко 

ФБА «Экономика сегодня» 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Самой последней новостью вокруг украинских выборов является решение кандидата в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента в отношении действующего украинского президента.

Тимошенко решила объявить импичмент Порошенко

Юлия Владимировна заявила, что поводом для данного решения стала информация о том, что президент Украины, а также его окружение причастны к контрабандным закупкам запчастей для Украинской армии, которые были сделаны в РФ по завышенным ценам.
Тимошенко объявила, что фракция партии «Батькивщина» вместе с другими фракциями Верховной Рады, которые поддерживают это решение, начинают процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко по факту данных финансовых махинаций.
По ее мнению, эти действия Порошенко унижают Украинскую армию и могут квалифицироваться в качестве государственной измены.
В то же время, не совсем понятно, что именно вызывает недовольство со стороны Тимошенко — факт закупок из России или тот факт, что они были осуществлены по завышенным ценам. Кстати говоря, в обоснованность подобных обвинений вполне можно поверить.
Дело в том, что на Украине попросту не производятся многие комплектующие для техники советского образца, причем даже если брать не сами боевые системы, а шасси и прочие сопутствующие компоненты. И логично, что они покупались на российском рынке.

Война в Донбассе изначально является коммерческим предприятием

Кроме того, не нужно забывать и про то, что Украина не производит своего топлива, поэтому бензин и керосин для ВСУ во время войны в Донбассе в больших масштабах закупались в Белоруссии, а то и напрямую в России. Это к вопросу о мнимой войне Киева и Москвы.
Еще здесь можно вспомнить белорусский рынок, откуда на Украину поступало огромное число различных средств и комплектующих.
Другой вопрос, что нельзя спорить и с тем, что «кому война, а кому мать родна». Все эти бессмысленные военные действия в Донбассе давно превратились в источник заработка для Порошенко и его политической команды, что видно хотя бы по государственным оборонным контрактам, которые на Украине почему-то повсеместно выдаются предприятиям, что подконтрольны украинскому президенту.
Впрочем, и это обычная ситуация для Украины, где освоение бюджетных средств является стандартной политикой властей.
Примечательно здесь и другое — несмотря на то, что в Конституции Украины нет положения о том, что в отношении президента нельзя реализовывать процедуру импичмента за 2 месяца до окончания его полномочий, там существует норма, что данное решение должно быть поддержано тремя четвертями голосов народных депутатов Верховной Рады. И это здесь невозможно в принципе.

Перспектива такого импичмента равна нулю

Блок Петра Порошенко имеет 136 депутатов из 450, не говоря уже про 82 кресла «Народного фронта» Арсения Яценюка, поэтому такое решение можно будет провести в Верховной раде только в случае коллапса власти на Украине, как это было в феврале 2014 года.
Еще нужно отметить, что импичмент является долгосрочной процедурой, и его даже при желании нельзя провести за то время, которое осталось до президентских выборов на Украине, поэтому данное мероприятие Тимошенко вызывает большие сомнения.
Политолог Ростислав Ищенко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что перед нами очевидная глупость, которая объясняется тем обстоятельством, что на Украине в свое время было модно разглагольствовать об импичменте.
«Это было как при Порошенко, так и до Порошенко. Юлия Владимировна также по этой теме ездила, как и все остальные украинские политики. И здесь создается впечатление, что она просто не подумала или забыла, как со всем этим обстоят дела. Ведь до выборов на Украине остался один месяц, и хоть на пупе извертись, процедуру нельзя довести до конца», — констатирует Ищенко.

Тимошенко может остаться без второго тура выборов

Кстати говоря, в России была попытка импичмента Бориса Ельцина, причем только выход партии ЛДПР из соглашения с КПРФ весной 1999 года привел к тому, что данный проект окончился провалом, но в случае с Тимошенко все это не в пример несерьезно.
«И следовательно, всю эту бодягу в информационном плане можно легко развернуть против самой Тимошенко. Я бы на месте Порошенко заявил, что раз Тимошенко пошла на процедуру импичмента, то это значит, что она не верит в свою победу», — заключает Ищенко.
Как считает эксперт, у Порошенко здесь большое поле для контрпропаганды, поэтому вряд ли в штабе Тимошенко по этому вопросу что-либо серьезно просчитывали, а Юлия Владимировна здесь действовала по своей привычке «сначала болтать, а потом думать».
«И вот она что-то взболтнула, а думать о последствиях будет значительно позже», — резюмирует Ищенко.
Необходимо отметить, что если верить официальным украинским данным, то рейтинги Тимошенко продолжают проседать, причем во втором туре намечается схватка между Порошенко и комиком Владимиром Зеленским. Конечно, здесь дело не обходится без подкрутки и пиар-эффектов, но на Украине это вполне себе правила игры. Соответственно, Тимошенко может остаться даже без второго тура.
При этом, это и неудивительно, поскольку коррупционных скандалов с Тимошенко на Украине было еще больше, чем с Порошенко.
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Украина , Статьи , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Борис Ельцин , Арсений Яценюк , КПРФ , ЛДПР , Верховная Рада , ФБА "Экономика сегодня" , Москва
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