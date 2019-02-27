Украина не нашла себе представителя на «Евровидение-2019»

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила о том, что в этом году Киев может отказаться от участия в европейском песенном конкурсе «Евровидение».

«Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — цитирует Кольцову kp.ru.

Александра Кольцова пообещала, что НОТУ еще раз пообщается с исполнителями, и откажется от «Евровидения» в том случае, «если это будет наше общее с артистами решение».

Администрация НОТУ обладает правом отбора представителя Украины на «Евровидение» и заключения с ним контракта. Из-за разногласий по поводу контракта петь на «Евровидении» уже отказались победительница отборочного конкурса певица Maruv (Анна Корсун), а также второй финалист — группа Freedom-Jazz. Известно, что контракт запрещает артистам выступать на территории России, а также предусматривает другие ограничения и обязанности.

«Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате мы так и не пришли к соглашению двух сторон. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я его подпишу, становятся для меня кабальными. Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — прокомментировала свои разногласия с НОТУ Анна Корсун.

По словам певицы, если она сядет на шпагат, который не согласован с телекомпанией, она должна будет выплатить штраф в размере 2 миллионов гривен (около 5 миллионов рублей). Кроме того, исполнительница должна будет передать авторские права на свою песню, общаться с журналистами только с разрешения НОТУ и выполнять другие требования и указания компании.

«Теоретически меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут выплатить штраф в 2 млн гривен плюс компенсировать НОТУ якобы убытки», — возмутилась Корсун.

Напомним, «Евровидение-2016» проходило в Стокгольме и завершилось победой представителя Украины. Члены жюри отдали победу Австралии, зрители — России, но в итоге первое место заняла украинская певица Джамала с политизированной песней про сталинские репрессии против крымских татар. Зрительская аудитория конкурса составила 200 миллионов человек.