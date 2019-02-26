Министерство правды: Порошенко дал приказ наступать

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государству необходимо реализовать «наступательную информационную политику». Подобные меры уже приводит в жизнь Госдепартамент США , который недавно запустил сайт «Противодействие российской агрессии на Украине». Для Порошенко же подобные заявления важны в контексте приближающихся выборов, хотя признаков «наступательной информационной политики» на Украине и так достаточно.

Президент Украины Петр Порошенко призвал государство активизировать «наступательную информационную политику государства». «Чрезвычайно важным является и реализация наступательной информационной политики нашего государства», — заявил он во время военных сборов.

К слову, призыв последовал за запуском сайта «Противодействие агрессии России на Украине», который был создан Госдепартментом США . Таким образом, заявление Порошенко стало приглашением присоединиться к уже начатой наступательной информационной политике США.

«Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине», — заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер 22 февраля.

На сайте описана хронология ухудшения российско-украинских отношений, куда включены и военные действия киевских властей против ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Между тем, отправной точкой обострения диалога Киева с Москвой названы события на площади Независимости осенью 2013 года, которые на сайте обозначены как старт «революции достоинства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запуск сайта с визитом президента Украины в США. Во вторник Петр Порошенко встретился с Волкером на борту американского эсминца «Дональд Кук» в Одессе.

Впрочем, признаков «наступательной информационной политики» Украины достаточно и без запуска американского сайта.

Накануне, например, стало известно, что украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая победила в национальном отборе на «Евровидение», не будет представлять страну на конкурсе: артистка отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

В организации, которая является государственной телерадиокомпанией, считают, певица представляет не только собственную музыку, но и становится рупором мнения украинского общества в мире.

«В ходе проведенных переговоров НОТУ и певица Maruv не пришли к общему решению по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», — сообщается в заявлении телерадиокомпании.

Артистка же рассказала, что переговоры с представителями организации длились около семи часов, однако договориться стороны так и не смогли.

«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — заключила певица.

НОТУ, как государственная компания, фактически находится под контролем администрации действующего президента Украины Петра Порошенко.

В 2014 на Украине было создано Министерство информационной политики или, как его называли в украинских СМИ, «министерство правды».

Сообщалось, что в задачи министерства входит разработка госстандартов вещания, регистрация СМИ и обеспечение свободы слова. В положении говорится, что министерство «разрабатывает и утверждает в установленном порядке государственные стандарты телевизионного производства, государственные стандарты социальной рекламы и осуществляет надзор за соблюдением этих стандартов».

Тогда же первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что создание ведомства не соответствует демократическим стандартам.

«В демократичном обществе министерств контроля информации не может быть. Кстати, даже в Советском Союзе не было министерства информации», — отметил он.

По мнению бывшего президента, информационную политику на Украине можно было бы обсуждать в рамках структуры, созданной на общественных началах из числа редакторов и журналистов, а не создавать отдельное министерство, которое будет восприниматься как контрольно-цензурный орган.

Вскоре советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ведомство намерено организовать спутниковое вещание на территории Крыма и России «для пропаганды украинской правды».

Министерство возглавил Юрий Стець . Вскоре он объявил о создании департамента, который будет заниматься исключительно вопросами информационной войны.

Создание министерства действительно запустило изменения в СМИ. Стець объявил о запуске телеканала иновещания Ukrainian Tomorrow. Финансировать телеканал министр пригласил США и Европу.

«Этих средств будет недостаточно, и поэтому финансовую поддержку будут оказывать наши партнеры из Европы и Соединенных Штатов Америки. Это должен быть высококачественный канал, который будет транслироваться по всему миру», — отметил глава министерства информполитики.

Кроме того, он рассказал и о создании военного канала: «Президент Украины поставил задачу в течение месяца-двух запустить военный канал. Мы передадим его министерству обороны Украины. Это будет канал наших вооруженных сил».

В 2015 году министерство информационной политики обвинили в «зачистке» Мариуполя. Анонимная хакерская группировка «Киберберкут» опубликовала доклад, в котором сообщалось, что инициатором тотальной «зачистки» города и арестов более ста его жителей стали не только украинские военные.

«Мы, «Киберберкут», утверждаем, что зачинщиком произвола в городе стало министерство информационной политики», — говорилось в сообщении хакеров.

В доказательство своих слов «Киберберкут» опубликовал копию электронных писем, отправителем которых якобы является глава информационной политики Украины Татьяна Попова . В этих письмах Попова рекомендовал провести в Мариуполе «облаву», а также «скрыто отработать там создание модуля сил специальных операций во всем диапазоне».

Сейчас ведомство продолжает активную работу. Скандалов, связанных с информационной политикой на Украине достаточно. В начале января ведомство подготовило стратегию, предполагающую информационную реинтегреацию Крыма. Проект предполагает проведение информационных кампаний и других мероприятий, которые будут показывать позицию украинской стороны по поводу воссоединения полуострова с Россией.

Спустя месяц министерство обвинило Россию в использовании видеохостинга YouTube для ограничения свободы слова и преследования украинцев. Кроме того, на Украине запрещаются книги российских авторов, в которых обнаруживаются признаки пропаганды. На днях в список запрещенных книг попали такие книги как: «Записки практикующий ведьмы», «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», «Кроссфит мозга: как подготовить себя к решению нестандартных задач», «Грузинская кухня: любовь на вкус». Также под запрет попали детские книги, в оформлении которых используется коммунистическая символика.

Сам же президент также неоднократно становился активным участником проведения информационной политики. Порошенко, как правило, наотрез отказывается общаться с представителями российских СМИ. Украинский лидер заявляет, что не будет отвечать на вопросы, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий», требует от журналистов извинений, а также обвиняет их в распространении дезинформации.