«Евровидение-2019»: Украина выбрала новую жертву

На Украине нашли замену отказавшемся от «Евровидения» музыкантам

После отказа от участия в «Евровидении-2019» двух победителей национального украинского отбора и угрозы срыва участия страны в мероприятии, организаторы приняли решение предложить представить страну участникам группы Kazka. В случае отказа, будет дана оценка целесообразности продолжения дальнейших переговоров с украинскими музыкантами об их участии.

Организаторы украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2019» решили предложить представлять страну группе Kazka после того, как от участия в конкурсе отказались участники коллектива Freedom Jazz, заявила официальный представитель организаторов Александра Кольцова.

Она сообщила, что направила предложение об участии продюсеру группы, однако на данный момент ответа от него еще не получила.

«Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами с юристами и СТБ», — отметила Кольцова.

По ее словам, с конкурсом произошло именно то, чего хотели максимально избежать организаторы — политизация участия. В частности, она обратила внимание на то, что многие артисты, принимавшие в разные годы участие в отборе для конкурса, «так или иначе» были связаны с Россией , где давали концерты или делали аранжировки. Такое положение дел, по ее словам, вступает в сильный конфликт с желанием установить «нулевой уровень толерантности» по отношению к музыкантам.

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», — подчеркнула она.

При этом, представитель организаторов обратила внимание на то, что даже в случае поголовного отказа всех украинских артистов, которые вышли в финал национального отбора для участия в конкурсе, украинскую сторону не ждут какие-либо штрафные санкции. Она отметила, что Европейский вещательный союз дал четкое указание — «разбирайтесь, а когда определитесь — высылайте».

«Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя», — подытожила она.

Организаторы обратились к участникам группы Kazka с предложением отправиться на конкурс от украинской стороны после того, как группа Freedom Jazz заявила Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что отказывается от участия в «Евровидении 2019».

«Сейчас наш «Cupidon» летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время. Поэтому! Ждем вас на наших концертах!» — заявили участники группы в своем фейсбуке.

Они поблагодарили своих поклонников и зрителей национального отбора за то, что им удалось занять второе место в ходе национального отбора и допустили, что в дальнейшем могут вновь попробовать выставить свою кандидатуру для участия в конкурсе.

Занявшая первое место в отборе певица Анна Корсун, также известная как Maruv, отказалась от участия в «Евровидении 2019» после того, как ее ознакомили с положениями договора, которые она сочла неприемлимыми.

Условия договора она назвала «кабальными» и рассказала о том, что компромисса с организаторами не удалось добиться даже после семи часов переговоров. Она подчеркнула, что считает себя гражданкой Украины, платит налоги и любит свою страну.

«Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила Корсун.

Среди прочего, ее возмущение вызвал штраф в размере 2 млн гривен за общение с представителями СМИ без разрешения, а также аналогичный штраф за отказ выполнять требования организатора.

После отказа со стороны двух победителей отборочного конкурса, организаторы отметили «болезненное» восприятие обществом возможности «высказаться раз в год на международной арене» и обратили внимание на чрезмерную политизацию участия в конкурсе. В НОТУ даже заявили, что в текущем году может быть целесообразным отказ от участия в самом мероприятии.