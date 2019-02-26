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Еще один участник украинского национального отбора отказался поехать на «Евровидение» 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Финалист украинского национального отбора группа Freedom Jazz Girls отказалась представлять Украины на песенном конкурсе «Евровидении-2019» в Израиле. Об этом группа сообщила в своем Instagram.
«Только что мы получили звонок из НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в ‘’Евровидении-2019’’», — говорится в заявлении.
По словам группы, сейчас она находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.
Накануне певица Maruv, которая победила в украинском нацотборе, отказалась ехать на «Евровидение». До этого украинская общественность и политики призывали не пускать Maruv на конкурс из-за того, что она выступает с концертами в России.
Сама певица говорила, что отказ от концертов в России не является для нее проблемой. Она объяснила свое решение неготовностью выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции украинских политиков.
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Украина , Израиль
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