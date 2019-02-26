Еще один участник украинского национального отбора отказался поехать на «Евровидение»

Финалист украинского национального отбора группа Freedom Jazz Girls отказалась представлять Украины на песенном конкурсе «Евровидении-2019» в Израиле . Об этом группа сообщила в своем Instagram.

«Только что мы получили звонок из НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в ‘’Евровидении-2019’’», — говорится в заявлении.

По словам группы, сейчас она находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Накануне певица Maruv, которая победила в украинском нацотборе, отказалась ехать на «Евровидение». До этого украинская общественность и политики призывали не пускать Maruv на конкурс из-за того, что она выступает с концертами в России.

Сама певица говорила, что отказ от концертов в России не является для нее проблемой. Она объяснила свое решение неготовностью выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции украинских политиков.