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Новак назвал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом 

Российская Газета + ещё 20 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Такую позицию российской стороны в отношении укранского транзита высказал 26 февраля министр энергетики РФ Александр Новак. Он, как и глава "Газпрома" Алексей Миллер, неоднократно приводил эти аргументы во время встречи с украинскими коллегами и представителями Еврокомиссии на трехсторонних переговорах. Украинский "Нафтогаз" отвергал выполнение этих условий, но позиция Москвы не поменялась. По заверениям Новака, на фоне постепенного роста потребности европейских потребителей в газе, украинский маршрут все же может быть сохранен даже при запуске всех строящихся газопроводов в обход Украины — «Турецкого потока» и «Северного потока-2», но вот объемы прокачки будут зависеть не только от договоренностей Москвы и Киева, но и от конкретных запросов Европы.
"Чем отличается газотранспортная инфраструктура как вид деятельности по транспортировке газа от других видов деятельности? Ничем. Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентноспособные маршруты, создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю. И создаваться условия для неувеличения расходов на закупку газа из транспортных расходов", — пояснил Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов и населения в ходе онлайн-интервью "Газете.ru". Украинская газотранспортная система, по оценкам министра, находится «в достаточно изношенном состоянии» и требует «просто огромных вложений — миллиардов евро». «Какой смысл использовать „Жигули“, если у вас есть современный автомобиль, „Лада“, например, если не говорить о каких-то иностранных моделях», — объяснил Александр Новак преимущества других маршрутов.
Откровенное непонимание у министра вызывает позиция не только Украины, но и восточноевропейских стран, которые хотят любыми силами сохранить украинский транзит на максимальном уровне. «Представьте: вам предложили, допустим, поехать из Москвы в Петербург. Вы хотите через четыре часа на „Сапсане“ уже добраться. А вам бы сказали: „Нет, вы не можете ехать, потому что вы должны использовать старую железнодорожную инфраструктуру, старый локомотив, старые вагоны. Вот езжайте, пожалуйста, по ним, по-другому вы не можете“. Но это просто нонсенс какой-тот, на самом деле», — привел пример Новак. «В помощь» приходят США, которые, «цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям», хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Несмотря на то что министр энергетики США Рик Перри во время встречи с Новаком в прошлом году отрицал такие мотивы Вашингтона, большинство аналитиков считают, что интерес в поставках СПГ в Европу у США все же есть.
К ужесточению газовой директивы Третьего энергопакета Евросоюза Александр Новак относится несколько спокойнее, полагая, что строительству газопровода «Северный поток-2» это не угрожает. По его словам, проект, против которого направлена жесткая версия газовой директивы, строится по графику: «Даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, в день укладывается по пять-шесть километров. На сегодняшний день уже более 700 километров из 2100 километров трубы уложено. Это около 30 процентов». У российской стороны насчет газовой директивы было одно требование: чтобы любые поправки были ограничены европейской юрисдикцией.
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Украина , В мире , Общество , СНГ , Экономика , Алексей Миллер , Александр Новак , Рик Перри , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Газета.Ru , Москва
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