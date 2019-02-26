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Сделано заявление о расстреле Порошенко 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
"Расстрелять за государственную измену", — свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самых скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с трибуны Верховной рады.
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следует расстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России. "Это большое преступление, это государственная измена" — приводит слова нардепа "Московский комсомолец".
Парламент не должен молчать, в Раде должна быть создана временная следственная комиссия для обнародования факторов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.
Ранее бывшая соратница Порошенко обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имя генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.
Речь идет о масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых мертвых душ.
"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", — сказала Тимошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал артист Владимир Зеленский. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко. Замыкают тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в избирательном бюллетене будет более 40 фамилий и это — рекорд в новейшей истории страны.
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Комментарии7
Украина , В мире , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Московский комсомолец
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