Сделано заявление о расстреле Порошенко

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следует расстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России . "Это большое преступление, это государственная измена" — приводит слова нардепа "Московский комсомолец"

Парламент не должен молчать, в Раде должна быть создана временная следственная комиссия для обнародования факторов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.

Ранее бывшая соратница Порошенко обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имя генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.

Речь идет о масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых мертвых душ.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", — сказала Тимошенко.