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Киев заподозрили в намерении ликвидировать УПЦ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) считает, что киевские власти поставили перед собой цель ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Синод принял специальное заявление о положении УПЦ, в котором отметил, что Верховная рада приняла дискриминационные законы, призванные лишить УПЦ её названия и легализовать захват принадлежащих ей храмов и монастырей.
«В большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви. Решение религиозной общины подменяется голосованием общего собрания граждан, которые далеко не всегда являются членами прихода Украинской Православной Церкви», — подчёркивается в тексте заявления.
В Синоде обратили внимание на «всплеск насилия» по отношению к представителям духовенства и верующим, к которому привели действия киевских властей по «объединению украинского православия».
В РПЦ призвали украинские власти прекратить гонения против граждан страны, «не желающих присоединиться к расколу». Синод также попросил верующих россиян усилить молитвы «о своих страждущих собратьях на Украине».
Ранее News.ru сообщил о том, что каноническая УПЦ пожаловалась в ООН, ОБСЕ и ЕС на давление Киева. Она призвала защитить верующих и не допустить попрания религиозных ценностей, которые взращивались в стране на протяжении столетий
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Украина , В мире , ЕС , ОБСЕ , ООН , РПЦ , Верховная Рада
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