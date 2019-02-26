Киев заподозрили в намерении ликвидировать УПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) считает, что киевские власти поставили перед собой цель ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Синод принял специальное заявление о положении УПЦ, в котором отметил, что Верховная рада приняла дискриминационные законы, призванные лишить УПЦ её названия и легализовать захват принадлежащих ей храмов и монастырей.

«В большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви. Решение религиозной общины подменяется голосованием общего собрания граждан, которые далеко не всегда являются членами прихода Украинской Православной Церкви», — подчёркивается в тексте заявления.

В Синоде обратили внимание на «всплеск насилия» по отношению к представителям духовенства и верующим, к которому привели действия киевских властей по «объединению украинского православия».

В РПЦ призвали украинские власти прекратить гонения против граждан страны, «не желающих присоединиться к расколу». Синод также попросил верующих россиян усилить молитвы «о своих страждущих собратьях на Украине».