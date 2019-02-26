Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту», — заявила Тимошенко, выступая в Верховной раде.

По ее словам, днем ранее украинские СМИ опубликовали расследование, из которого стало известно о причастности Петра Порошенко к контрабанде запчастей для украинских Вооруженных сил из России «по завышенным ценам». Тимошенко подчеркнула, что Порошенко «уничтожал украинскую армию», содействуя «врагу». Его действия попадают под статью 111 УК Украины («Государственная измена»), добавила кандидат.

Согласно этой статье, президент Украины может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента «в случае совершения им государственной измены или иного преступления». При этом украинский парламент еще с 1996 года не может принять необходимый для импичмента механизм.

Кроме того, сначала нардепы в Раде должны принять решение о выдвижении обвинений президенты — голосов должны быть не менее 226. После этого 300 депутатов должны поддержать импичмент. Однако в законе есть ссылка на отдельный закон о парламентских специальных временных следственных комиссиях, которого нет.

Перед этим Раде необходимо получить заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что Порошенко действительно совершил преступление.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» они получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн Неделей ранее по заявлению Тимошенко МВД Украины возбудило два уголовных дела в отношении предвыборного штаба Петра Порошенко. Действующего главу государства подозревают в подготовке фальсификаций на предстоящих 31 марта президентских выборах. Штаб Порошенко факт возбуждения уголовного дела опровергает.

Тимошенко отметила, что одно дело будет расследоваться по заявлению о масштабном подкупе избирателей, который команда Порошенко собирается осуществить по всей Украине, передает НСН.

«По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно», — отметила экс-премьер.

Второе возбужденное дело касается аномального увеличения реестра избирателей. По мнению Тимошенко, команда Порошенко намерена использовать во время голосования «мертвые души».

В свою очередь, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что представители партии «Батькивщина» сами начали избирательную кампанию с подкупа избирателей и сбора их персональных данных. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что от Герасимова правоохранительные органы тоже ждут соответствующий пакет документов.

Конфликт Тимошенко и Порошенко сопровождает еще один скандал — в середине февраля лидер «Батькивщины» потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко. По ее словам, штаб президента Петра Порошенко подстроил «грязную манипуляцию» с регистрацией, чтобы отобрать у нее голоса. Она считает, что две одинаковые фамилии с идентичными инициалами в бюллетенях могут запутать избирателей.