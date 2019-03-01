В администрации Порошенко объяснили казус с женской шапкой

Инцидент, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с женщины в Запорожье , свидетельствует о нервном перенапряжении украинского лидера, считают политологи.

«Мы не знаем, что женщина говорила Порошенко, может быть, она крыла его матом, чем вызвала вспышку агрессии. Впрочем, это тот случай, когда такая история ни на что не повлияет. Потому что те, кто поддерживает Порошенко, продолжат его поддерживать», — указал аналитик.

Он также объяснил, почему данный инцидент не скажется на предвыборном рейтинге президента Украины.

«Галстук также не повлиял на рейтинг Саакашвили внутри Грузии, его сторонники списали это на нервное перенапряжение в условиях войны. Примерно так же сторонники все простят и Порошенко», — заключил специалист.

Он прекрасно понимает, что народ все равно проголосует не за него. Ему сейчас за силовиков надо бороться и за лояльность США »,

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров также рассказал о возможных причинах недостойного поведения президента, передает НСН.

«Он понимает, что может все потерять. Терять нечего тем людям, которые собрали свои вещи и уехали работать в Европу. А Петру Алексеевичу есть что терять. У него сдают нервы. Это признак того, что он находится в очень глубокой депрессии», — заявил он.

Политик отметил, что помимо того, что Порошенко должен сам справляться со стрессом и двигать избирательную кампанию, он должен еще и вдохновлять своих подчиненных, иначе они все разбегутся.

«Задача непростая, поэтому это все на грани нервного срыва», — заключил Килинкаров.

Администрация Порошенко после инцидента указала, что он схватил головной убор женщины случайно.

На видеозаписи инцидента видно, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Отмечается, что данный инцидент вызвал много разных эмоций среди пользователей. Некоторые предположили, что президент мог быть пьян.

«Пьяный, что ли… Она, видимо, спросила: «Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?» Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу», — прокомментировали видео пользователи в соцсетях.

В этот же день в центре Киева прошел марш с требованием импичмента Порошенко. Колонна прошла по Крещатику в сторону администрации президента

Накануне первый заместитель руководителя аппарата Верховной рады Петр Боднар распорядился аннулировать бланки для сбора подписей депутатов в поддержку Петра Порошенко.

Боднар также подписал распоряжение о создании специальной временной следственной комиссии. Выводы следственный комиссии будут рассматриваться на заседании парламента. При этом на Украине импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.

За день до этого представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко требует импичмента Петру Порошенко из-за понимания того, что не попадет во второй тур выборов.

По ее словам, Порошенко в настоящее время — «самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место».

«Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание от обысков по подкупу избирателей», — сказала Луценко.

Она также указала на то, что экс-премьер Украины выступила с требованием об импичменте Порошенко всего за месяц до выборов.

В январе социологическая группа «Рейтинг» оценивала шансы на Петра Порошенко в 11%, в феврале, после того, как он официально объявил о своем участии в выборах, Порошенко резко ворвался в первую тройку кандидатов, заручившись поддержкой в 14,6% (по данным Центра социальных технологий «Социополис»).

В середине февраля опрос «Центра Разумкова» показал, что Порошенко обогнал своего главного «серьезного» кандидата Юлию Тимошенко. За действующего президента готовы проголосовать 16,8%, в то время как за экс-премьера — 13,8%.

Эту тенденцию подтвердил и последний на данный момент опрос Киевского международного института социологии (КМИС): Порошенко поддерживают 9,6%, Тимошенко — 7,4%.

Хотя во всех этих опросах используются разные методики, их результаты говорят об одном: чем ближе выборы, тем больше шансов у Петра Порошенко дойти до второго тура.