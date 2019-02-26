MARUV-гейт: что произошло и кто виноват

Главред (Украина) отмечает, что в этой истории скрыта вся отвратительная суть нынешней украинской власти. Ее потрясающая несовременность, лицемерие, запредельная тупость и животная агрессивность. Заливистый стон-крик «комиссаров» — это, возможно, и есть первые аккорды будущей лебединой песни доставшего «государства кухарок». Комментируя отказ украинской певицы MARUV участвовать в «Евровидении», авторотмечает, что в этой истории скрыта вся отвратительная суть нынешней украинской власти. Ее потрясающая несовременность, лицемерие, запредельная тупость и животная агрессивность. Заливистый стон-крик «комиссаров» — это, возможно, и есть первые аккорды будущей лебединой песни доставшего «государства кухарок».

До сих пор не понятно, где мы воюем с Россией , а где хлебаем из одной тарелки.

Пропустить мимо историю с отбором на Евровидение-2019 не получается. Она, конечно, маленькая и незначительная. Для нормального государства. Но не для нас с нашим «королевством кривых зеркал», где те, кто креативный, современный, умеющий работать — изгои. А крикливые, злобные бездельники до сих пор министры и вице-премьеры.

В этой истории и скрыта вся отвратительная суть нынешней правящей команды. Их потрясающая несовременность, лицемерие, запредельная тупость и животная агрессивность. Национальный отбор на Евровидение, отлично сделанный поп-проект MARUV и последующий заливистый стон-крик «комиссаров» — это, возможно, и есть первые аккорды будущей лебединой песни доставшего «государства кухарок».

Вот что такое вице-премьер Вячеслав Кириленко по гуманитарке в XXI веке? Ничего. Во всех смыслах. Классический такой комиссар, ничего не производящий, но исправно получающий ренту с государства. За свой оскорбительный крик и дремучее мировозрение. А получает ее он именно с тех, кто пашет/креативит/зарабатывает деньги, репутации, отношения. И вся функция Кириленко (и прочих) сводится только к запретам. Ребята сами придумали некие правила отбора, но они настолько неадекватны, что даже отследить чистоту выполнения этих правил не могут. Некогда. Жрать надо. Так вот, есть у нас группа людей — бесталанных, но агрессивных и стайных. Эта группа ничего не может производить. Она даже организовать эффективные медийные истории не может. Доказать правоту свою не может. А единственным сомнительным ее достоинством является то, что в своё время они организовались в группу, которая хищно так терзает всех прочих.

Еще раз. Вы придумываете правила и кто-то по этим правилам выигрывает. Виноват ли тот, кто выигрывает? Или виноваты те, кто придумал правила, но не организовал все должным образом? Разумеется, в нормальном государстве, где министрами и премьерами не работают уличные гопники, наказание понесёт только организатор чего-либо. Не справился? Отставка, порицание и прочие карьерные поражения. Но только не в «мире кривых зеркал», где всегда нужно породить грандиозный скандал, а после — унизить выигравших честно людей.

Почему так происходит? И почему случился MARUV-гейт? Да все просто. С одной стороны, нападки на слабых, все эти разборки с певцами и артистами — банальная компенсация своих страхов и своего непрофессионализма. Не можешь решать серьезные задачи, потому что туп и труслив? Находишь более слабого и его третируешь.

С другой стороны, шизофрения есть неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Гибридное все такое. «Сами торгуем вкусно с РФ, но нам можно, а MARUV — агенты». Общество просто не понимает, где воюем, а где хлебаем из одной тарелки. А вся государственная пропаганда занята не столько обозначением четких аксиом общественной игры, сколько нахваливанием… царя-батюшки. «Если не он, то кто?»

А действительно, кто виноват в том, что пяти лет не хватило для выработки единой и понятной всем идеологии?