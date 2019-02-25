В Раде посоветовали вице-премьеру Украины представить страну на Евровидении

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на Евровидение. Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», — указал парламентарий.

Ранее в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) сообщили, что исполнительница Maruv, одержавшая победу в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс.

Впоследствии артистка прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия в песенном конкурсе, который пройдёт в Израиле весной.