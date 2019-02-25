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В Раде посоветовали вице-премьеру Украины представить страну на Евровидении 

RT на русском 59 минут назад
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook порекомендовал вице-премьеру страны Вячеславу Кириленко выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» вместо отказавшейся принять в нём участие певицы Maruv.
Певица Maruv не будет представлять Украину на «Евровидении»
«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на Евровидение. Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», — указал парламентарий.
Ранее в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) сообщили, что исполнительница Maruv, одержавшая победу в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс.
Впоследствии артистка прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия в песенном конкурсе, который пройдёт в Израиле весной.
RT на русском: последние новости
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Украина , В мире , Вячеслав Кириленко , Алексей Гончаренко , Верховная Рада
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