Победу Maruv в отборе на «Евровидение» объяснили «спецоперацией ФСБ»

Победу украинской певице Maruv в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2019» обеспечили спецслужбы России , заявил украинский музыкальный продюсер Александр Ягольник.

«Я не люблю, когда из меня делают дурака и записывают в дураки целую страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на Евровидение — это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать», — передает его слова УНИАН.

Он также утверждает, что «спецоперация ФСБ» была направлена на провал группы YUKO, которая единственная пела на украинском языке: якобы очень много людей хотели за нее проголосовать, но не смогла этого сделать по техническим причинам. Ягольник добавил, что «два крупных оператора связи в Украине имеют московский капитал и московские корни».

«Это спецоперация ФСБ. Я помню, когда была Джамала, как Россия тогда боролась — в других странах российской диаспоре платили деньги, они покупали телефоны, готовились. ФСБ сделала так, что те, кто хотел проголосовать, не проголосовали», — уверен он.

«Хайпом вокруг Maruv», считает продюсер, был нивелирован и поступок вокалистки YUKO Юлии Юриной, которая публично заявила об отказе от гражданства России.

Между тем, певица Maruv, выигравшая национальный отбор, не будет представлять Украину на «Евровидении» в текущем году, контракт с общественной телерадиокомпанией не подписан. Перед этим она пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения» — ей передали контракт, который содержал пункт о запрете на выступления в России. Даже согласие на это не гарантировало ей участие.

При этом на сцене во время национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме. В итоге, как сообщалось, ее могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России.