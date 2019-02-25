«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым

Сестры Анна и Мария Опанасюк сравнили Украину с СССР

Участницы украинского дуэта Anna Maria сестры Анна и Мария Опанасюк поделились со своими подписчиками в инстаграме мнением о том, что современная Украина сейчас напоминает СССР «в его худшие времена». По словам сестер, они не ожидали столь негативной реакции на выражение своего мнения от страны с «европейскими ценностями».

Участницы украинского отбора на «Евровидение-2019» сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria высказались в своем инстаграме о современной Украине, сравнив ее с СССР «в его худшие времена». Причиной тому стала жесткая критика в их адрес из-за озвученной ранее позиции по Крыму

Во время интервью одному из украинских телеканалов сестры заявили о том, что Украина потеряла Крым, а утаили то факт, что мать девушек Лариса Опанасюк имеет медаль «За возвращение Крыма». После того, как это стало известно широкой общественности, граждане Украины набросились на сестер с осуждениями.

Анна и Мария Опанасюк заявились, что не ожидали подобной реакции на выражение своего мнения от страны с «европейскими ценностями».

«Родители дали нам жизнь. И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — написали сестры в своем инстаграме.

Девушки отметили, что на выбор своих родителей они повлиять не могут, тогда как они сами не нарушали украинских законов и не выступали в России.

В финале украинского отбора на «Евровидение» победительница конкурса 2016 года Джамала , будучи членом жюри, во время прослушивания настаивала на том, что сестры должны признать факт войны и поддерживать свое государство. В ответ на что девушки заявили об уважении к ее позиции, однако отметили, что «у каждой семьи свои обстоятельства», о которых «не все знают, но все их судят».

К слову, до скандальных заявлений сестер Опанасюк Джамала называла номер, подготовленный дуэтом, уверенным и профессиональным.

«Очень благодарна вам за ваше пение, за то, как профессионально вы чувствуете себя на сцене. То есть у меня было ощущение концерта. Я не переживала, как вы будете петь или что делать. Очень уверенное пение. Вы мне приснились, и я сделала вам очень короткие прически», — призналась она.

Позже досталось и самой Джамале. Украинский телеведущий Макс Назаров на своей странице в социальной сети вспомнил малоизвестные факты из биографии певицы и раскритиковал исполнительницу за то, что она выступала на корпоративах в России после 2014 года.

Он саркастически поблагодарил певицу за ее патриотизм, а также за выступление на «Новой волне» в 2014-м, «когда гибли наши пацаны в донецком аэропорту».

Еще один член жюри финала отбора на «Евровидение» Андрей Данилко , известный под псевдонимом Верка Сердючка, сравнил критику взглядов девушек с «собранием комсомола» и попросил обратить внимание на само выступление. Несмотря на то, что зрители отбора тепло встретили дуэт, жюри все равно поставило артисткам низшую оценку, вызвав этим возмущенную реакцию зала.

Стоит отметить, что триумфатору отбора, певице Анне Корсун (Maruv) тоже пришлось отвечать на политические вопросы. Она заявила, что не считает Крым российским, а на вопросы о своих концертах в России отвечать отказалась, поскольку ранее неоднократно публично комментировала эту тему.

Победив в финале отбора, Корсун написала в своем фейсбуке о том, что из-за условий договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины ей пришлось отказаться от гастролей по России, а также сообщила о давлении, которое на нее в настоящий момент оказывается.

«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», — поделилась она.

Известно, что после скандала на отборе на «Евровидение» глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что сестер Опанасюк будут рады видеть на полуострове. По его словам, девушки не поддались на политическую провокацию и говорили от чистого сердца.

«Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — подчеркнул Иоффе.

Также он отметил, что жизнь артисток сложилась так, что они вынуждены строить карьеру на Украине, однако они в первую очередь занимаются музыкой, а не политикой.