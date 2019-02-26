Порошенко рассказал о «сигнале» России от США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит американских кораблей в Одессу — это "сигнал" России . Об этом сообщается на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, символично, что встреча с американской делегацией состоялась именно на борту эсминца "Дональд Кук", так как он является "очень частым гостем в Черном море".

"Это также важный сигнал Кремлю, во-первых, что Крым украинский", — написал он.

Украинский президент также заявил, что визит американских судов "обеспечит свободу мореходства в регионе". При этом Порошенко назвал встречу "демонстрацией украинско-американского партнерства и эффективного сотрудничества во всех сферах".