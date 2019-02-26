Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит американских кораблей в Одессу — это "сигнал" России. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Во вторник украинский лидер провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук". Во встрече также приняли участие посол США на Украине Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.
По словам Порошенко, символично, что встреча с американской делегацией состоялась именно на борту эсминца "Дональд Кук", так как он является "очень частым гостем в Черном море".
"Это также важный сигнал Кремлю, во-первых, что Крым украинский", — написал он.
Украинский президент также заявил, что визит американских судов "обеспечит свободу мореходства в регионе". При этом Порошенко назвал встречу "демонстрацией украинско-американского партнерства и эффективного сотрудничества во всех сферах".
Накануне портал "Думская" сообщил, что ракетного эсминец ВМС США "Дональд Кук прибыл в морской торговый порт Одессы и пробудет там три дня. Как передает издание, корабль прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".