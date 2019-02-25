Генпрокуратура Украины подтвердила факт задержания экс-главы Генштаба ВСУ

По данным источников, Заману уже задержали, в настоящее время проводятся обыски.

«Суть предъявленных обвинений пока не известна», — добавил источник в правоохранительных органах, которого цитирует ТАСС.

Украинские СМИ, в том числе агентство УНН, в свою очередь пишут, что генерал-лейтенанта подозревают в госизмене.

Факт задержания уже подтвердила Генпрокуратура Украины. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что подозреваемый генерал занимался сокращением армии, до пределов, которые ослабили оборону Украины. Среди этих мер было резкое сокращение военных а также сил ПВО, что, как заявил прокурор, оставило страну без противовоздушной защиты.

Выпускник Харьковского танкового училища Замана занимал различные посты в структурах независимой Украины. В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил его главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Григория Педченко.

Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался исполнять приказы тогдашнего министра обороны Павла Лебедева использовать военных для подавления митингующих. В этой связи Замана подал в отставку. Его заместитель Юрий Думанский ушел вслед за ним. Свое решение они объясняли тем, что в феврале 2014 года происходило «втягивание военных в гражданский конфликт».

«Это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно», — говорил Замана.

Лидеры Евромайдана высоко оценили позицию генерал-лейтенанта. Когда власть перешла в руки оппозиции, Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны

В тот момент Замана фактически выполнял обязанности главы оборонного ведомства страны.

Представляя его кандидатуру парламенту исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов так описывал Заману:

«Это боевой генерал, который руководил штабом министерства и готов полностью организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер, генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись выполнять преступные приказы».

Однако союз генерал-лейтенанта и новой власти длился не долго. Он занимал высокий пост лишь с 22 по 27 февраля 2014 года. С тех пор Замана, который негативно относится к Януковичу, не менее критично стал высказываться и о новой власти, в том числе президенте Украины Петре Порошенко.

Доставалось от него и Турчинову, с которым Замана даже хотел поговорить «по-мужски» после того, как последний заявил, что генерал-лейтенант несет ответственность за «развал вооруженных сил».

«С мокрыми штанами Замана сидел и боялся рот раскрыть тогда. Как и многие другие, кто сегодня говорит о своем «героизме». — говорил Турчинов.

Сам Замана в интервью изданию «Гордон» в апреле 2018 года обвинял Турчинова в нерешительности во время событий в Крыму в марте 2014 года.

«Турчинов несколько раз утверждал, что западные друзья не советуют делать Украине резких движений в Крыму. Но мы это знаем только со слов Турчинова. Правдивы они или нет, не знаю. Что касается неадекватной реакции Турчинова в суде на одно упоминание моего имени… Все его огульные обвинения, «мокрые штаны» … Встречусь с ним, поговорю по-мужски. Думаю, так человек может реагировать только на правду, которая очень ему невыгодна сегодня», — говорил генерал-лейтенант.

Замана считал, что Украина должна была действовать решительно в ответ на события в Крыму.

«Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть — нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о грядущей войне не думал. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги. А когда, как гром среди ясного неба, захватили Верховный Совет Крыма — Турчинов и компания внезапно вспомнили об армии», — говорил он.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума на полуострове, по результатам которого 96,77% голосовавших выбрали пункт «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

Не исключено, что задержание Замана может быть связано с усилением работы спецслужб Украины в преддверии выборов в этой стране.