Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине

Организаторы «Евровидения» сделали Киеву предупреждение после разбирательств с участниками

Руководство оргкомитета «Евровидения» выступило с предупреждением в адрес Украины из-за ситуации, сложившейся после национального отбора на конкурс.

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Но конкурс «Евровидение» не может быть политическим», — заявил продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд украинскому изданию «Страна».

По его словам, для конкурса важны голоса, музыка и хореография, а не политические идеи артистов вне сцены.

В финале отборочного тура на Украине победила певица Maruv, однако Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри, поскольку певица активно гастролирует в России. Сама певица написала в Facebook, что ради участия в конкурсе готова