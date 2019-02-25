Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине

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Организаторы «Евровидения» сделали Киеву предупреждение после разбирательств с участниками 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Руководство оргкомитета «Евровидения» выступило с предупреждением в адрес Украины из-за ситуации, сложившейся после национального отбора на конкурс.
«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Но конкурс «Евровидение» не может быть политическим», — заявил продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд украинскому изданию «Страна».
По его словам, для конкурса важны голоса, музыка и хореография, а не политические идеи артистов вне сцены.
В финале отборочного тура на Украине победила певица Maruv, однако Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри, поскольку певица активно гастролирует в России. Сама певица написала в Facebook, что ради участия в конкурсе готова
Украина , Видео , В мире
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