Укрiнформ (Украина): как дядя Сэм помогает Киеву в информационной войне с Москвой

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер представил англоязычный сайт «Противодействие российской агрессии на Украине». На страницах сайта, с использованием спутниковых снимков, карт и статистики, освещены детали российской агрессии. Представлена хронология событий — от аннексии Крыма до последнего инцидента с захватом кораблей и членов экипажа в Керченском проливе. Говорится о работе наблюдательной миссии ОБСЕ , а также указаны последствия российской агрессии для мирного населения и инфраструктуры оккупированных территорий, перечислены гибридные методы войны против Украины, к которым прибегает Россия , и т.д. В своем «Твиттере» Курт Волкер поделился ссылкой на ресурс и поблагодарил «за большую работу» Бюро конфликтов и стабилизационных операций Госдепартамента США, которое занимается сайтом.

Сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» построен в форме лонгрида. На начальной странице в качестве пролога — «Украина находится под атакой» — указано, что после Революции Достоинства в 2013-2014 годах. (Euromaydan) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. «Через пять лет Россия продолжает вооружать, обучать, руководить и воевать совместно с антиправительственными силами на востоке Украины, при этом нагло заявляя, что она не является участником конфликта», — говорится на сайте.

Один из разделов под названием «Конфликт» посвящен хронологии событий в регионе, начиная от аннексии полуострова российскими войсками и заканчивая атакой и захватом украинских кораблей и экипажа в Керченском проливе.

Кратко по каждому пункту:

Об аннексии Крыма: «27 февраля 2014 года российские войска или „зеленые человечки“, вооруженные тяжелым оружием, захватили здание парламента в Симферополе в Крыму, подняв российский флаг. 16 марта 2018 года жители Крыма вынуждены голосовать под надзором вооруженных российских войск. Россия утверждает, что украинцы делают свободный выбор в том, что широко осуждается международным сообществом как фиктивный „референдум“. (Обращает внимание несоответствие в датах. Так называемый „референдум“ состоялся 16 марта 2014 года. А 16 марта 2018 года в Крыму проводились незаконные выборы президента РФ. Надеемся — это лишь техническая ошибка разработчиков сайта. — Авт.). 18 марта 2014 года: Российская Дума проголосовала за „включение“ Крыма в Российскую Федерацию — заявление, которое международное сообщество прямо отвергло», — говорится в хронологической справке.

Там же приводятся слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают попытку России аннексии Крыма. А также… о «кампании принуждения и насилия», которой Россия стремится заглушить любой голос, ставящий под сомнение оккупацию России: «За последние пять лет злоупотребления участились, поскольку РФ еще больше укрепила свою оккупационное присутствие на полуострове».

Об оккупации Донбасса

«В течение апреля 2014 года Россия вела и инициировала протесты на востоке Украины и начала захватывать правительственные здания. 15 апреля 2014 года Украина начала «Антитеррористическую операцию» как ответ на агрессию России. 17 июля 2014 года рейс MH-17 «Малайзийских авиалиний» был сбит на Востоке Украины российским ракетным комплексом, привезенным на оккупированный Донбасс из России. В результате погибли 298 мирных жителей. В сентябре 2014 года Трехсторонняя контактная группа (ОБСЕ, Россия, Украина) подписала Минские соглашения о прекращении боевых действий и установлении линии разграничения. Осень-зима 2014 года — силы под руководством России неоднократно нарушали минские соглашения и продолжали оккупацию территории Украины. 12 февраля 2015 года лидеры Нормандского формата обсуждают очередные минские соглашение о прекращении огня, которое должен вступить в силу 15 февраля. 15-18 февраля 2015 года Россия снова нарушает соглашение, которое она подписала, и силы, которые она ведет, захватывают стратегический город Дебальцево, после того, как прекратились боевые действия (…) Через пять лет Россия продолжает игнорировать Минские соглашения и разжигать конфликт против Украины».

К хронологии прилагаются «сухие» цифры: 16 тысяч 799 кв. км — размер контролируемой Россией территории в Донецке и Луганске. И приводится сравнение. «Это — больше, чем Черногория или американский штат Коннектикут; 7,2% территории Украины фактически находится под российским контролем, включая часть Донбасса и весь Крымский полуостров».

О Керченской морской «блокаде»

«Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным морем, является ключевой точкой входа для импорта и экспорта Украины, особенно после российской оккупации Крыма. В мае 2015 года начато строительство Керченского моста, соединяющего материк России с оккупированным Крымом и ограничивающий коммерческое движение по размеру и объему. 16 мая 2018 года официально открылся 19-километровый Керченский мост, что снижает морской трафик примерно на 50% и приводит к 30-процентной потере доходов для мариупольского порта Украины и почти таким же убыткам для порта Бердянск. Апрель-декабрь 2018 — используя проверки как повод, Россия задерживает торговые суда, проходящие через Керченский пролив в порты Украины, иногда на нескольких дней, осуществляя квазиблокаду судов, находящихся под украинским и международным флагами. 25 ноября 2018 года российские пограничные корабли ФСБ атакуют три украинские суда, которые вышли после того, как Россия заблокировала их (с нарушением международного права) от транзита через Керченский пролив. Россия захватывает корабли и 24 члена экипажа (трое ранены)».

О гибридных угрозах

В этом разделе авторы обратили внимание на гибридное поведение нашего северо-восточного агрессора, разбив информацию, как и в предыдущем разделе, на несколько пунктов. Впрочем, никакой конкретики. Речь идет лишь о том, как, каким образом обеспечивается гибридность, а именно: «Россия продолжает атаковать и дестабилизировать Украину, и эта агрессия включает прямое военное вмешательство, политическое вмешательство через манипулирование и дезинформацию СМИ, использование доверенных лиц, экономические рычаги, киберактивность, энергетические и культурные операции влияния на население».

Речь идет о гибридных действиях РФ в Керченском проливе. В частности, о строительстве Керченского моста, использовании силы в проливе, а также преследовании торговых судов, что нанесло серьезный экономический удар по экономике Украины.

Сказано, что Россия, имея в своем арсенале широкий спектр инструментов, всячески пытается сорвать демократический избирательный процесс. «РФ пытается посеять сомнения среди украинцев, использовать социальную напряженность… стремится изобразить Украину неостоятельным государством».

Упоминается, например, вирус NotPetya — самая разрушительная и вредоносная кибератака в истории, запущенная российскими военными для дестабилизации Украины. «NotPetya быстро распространился по всему миру… миллиарды долларов убытков в Европе, Азии и Америке, включая закрытие Роттердамского порта».

Американцы рассказывают также о захвате Россией угольных шахт и нефтяных и газовых активов, который лишает Украину ресурсов, критичных для ее экономики. Отдельно отмечается, что усилия России обойти Украину с трубопроводом «Северный поток 2» грозит подорвать украинскую и европейскую энергетическую безопасность. Не обошли вниманием политические убийства, угрозы терактов и публичные угрозы применить ядерное оружие.

Вывод: С одной стороны, может показаться, что фактаж о российскую агрессию в Украине подан, ну, слишком уж коротко: вся информация уместилась в несколько страниц. Впрочем, не стоит недооценивать «подарок» Госдепа, который инициировал создание тематического проукраинского информационного сайта под своим «крылом». В том, что информация изложена кратко и лаконично, видится определенный замысел — четко и ясно информировать западного обывателя о российско-украинской войне, формируя нужное общественное восприятие у рядовых американцев и поддержку налогоплательщиков дальнейших решений правительства США, касающихся далекой Украины. Да и у англоязычного мира к той информации, которая идет не от соперников — Украины или России, а, так сказать, от беспристрастной стороны, мирового арбитра — Соединенных Штатов — доверия в итоге больше. Будем надеяться, все это вместе поможет в борьбе с агрессором.