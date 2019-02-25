На Украине возбудили дела против семерых российских военных

Лариса Сарган. Украинские правоохранители после инцидента в Керченском проливе заподозрили еще семь военнослужащих РФ в противоправных действиях против украинских моряков, заявила в понедельник пресс-секретарь генерального прокурора Украины

Геннадий Медведев. После инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями на Украине возбудили дело по трем статьям — "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Украинские правоохранители ранее заподозрили восьмерых военных РФ в противоправных действиях против украинских моряков. Генпрокуратура Украины сообщила, что объявлены в розыск восемь граждан России, в том числе заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой людей — ред.) ч. 2 ст. 437 (Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны — ред.) УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, в частности правоохранители заподозрили командующего войсками Южного военного округа РФ Александра Дворникова , командующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева , а также пять военнослужащих-пограничников пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября 2018 года: три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, суда опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.