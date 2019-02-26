Не клоун, а клон. Зеленский предлагает то же самое, что уже делает Порошенко

Поскольку идеи правят миром, то и выборы по большому счету происходят на основе сравнения идей кандидатов. Политолог кандидата Зеленского раскрыл 23 февраля идеи, с которыми идет на пост главы государства руководитель "95-го квартала" — и выяснилось, что Зеленский почти полный клон Порошенко. В политическом смысле, конечно

Издание «Украинские новости» 23 февраля опубликовало большое интервью политолога Дмитрия Разумкова, работающего в штабе Зеленского. Разумков, естественно, высказывает свою личную точку зрения, но в интервью он назван «спикером» штаба, т.е., его позиция является отражением позиции команды.

Рассуждения политолога позволяют оценить некоторые особенности реальной программы Зеленского.

Европейская и евроатлантическая интеграция

По словам, Разумкова, Зеленский является сторонником вступления в ЕС НАТО , однако, само по себе такое стремление обставлено рядом условий.

Во-первых, стремление в ЕС и НАТО рассматривается не как цель, а как средство — для вступления в эти организации необходимо достичь определённых стандартов и именно они являются целью.

Во-вторых, европейские структуры сами должны захотеть членства Украины . В нынешнем состоянии, «они не купят билет на войну с Россией ».

В-третьих, решение должно быть закреплено референдумом.

В общем, эта логика соответствует позиции поздней Партии регионов и середин президентства Порошенко — сначала построить Европу в Украине, а уже потом интегрироваться.

Тут своеобразное сочетание популизма и рациональности.

Популизм — в следовании позиции большинства граждан Украины относительно благотворности вступления в ЕС и НАТО (информация о неоднозначности результатов вступления для новых членов этих организаций до людей целенаправленно не доводится).

Рационализм — не надо пытаться без мыла влезть туда, где нас не ждут (эта тема присутствует и в интервью Зеленского Гордону). Однако об опасности такой политики представитель Зеленского не говорит.

Опасность же состоит в том, что:

— Слишком стремительное сближение с ЕС и НАТО заблокирует отношения Украины с Россией.

— Любые переговоры предполагают торг, Украина же, своей однозначной ориентацией, лишает себя каких-либо козырей на переговорах. Вообще, по большому счету, ЕС и НАТО нет никакого резона принимать в свой состав страну, которая и так выполнит все их условия.

Русский язык

Дмитрий Разумков считает, что русский язык сейчас ничем не ограничен (подозреваю, что он просто не знает, насколько сложно в Киеве устроить ребенка в русскую школу или класс, даже просто на программу, предполагающую изучение русского языка).

«Вопрос языка в Украине, как ни печально, это вопрос исключительно политиков, которые таким образом пытаются расколоть общество».

С этим суждением трудно не согласиться, но сказав «а», надо говорить и «б» — языковым вопросом раскалывают Украину те политики, которые навязывают украинский язык. Разумков соглашается с тем, что сейчас используются неоптимальные методы украинизации, нужно использовать методы не кнута, но пряника. По идее, результат же должен быть тот же — полное вытеснение русского языка. Но до результата Разумков стеснительно дело не доводит.

Ну и самая замечательная фраза:

«Пока у нас есть аннексия Крыма, оккупированные территории на Востоке, российская армия на территории нашего государства, то меня, как русскоязычное население в Украине, защищать не надо! У нас все в порядке».

Прекрасно уже то, что сначала Разумков говорить про себя, но потом расширяет на всех.

Вообще, смысл фразы, конечно, заключается в том, что Россия не должна вмешиваться в украинские внутренние дела военной силой, чтобы защитить права русскокультурного населения. Тут вопрос дискуссионный, но стоило бы отметить, права человека нарушаются внутри Украины украинской властью и защита этих прав внутри страны никакого отношения к действиям, предпринимаем внешними игроками, не имеет. Фактически же Разумков оправдывает нарушение прав граждан Украины действиями России, хотя по большей части так же являющимися мифами нынешней власти. Как сообщил на недавнем заседании Генассамблеи ООН руководитель ОБСЕ, миссия этой международно признанной структуры, не располагает фактами наличия российских войск на этой территории. Однако вернусь к языковой политике. Недовольство украинской языковой политикой высказывают не только Россия, но и Венгрия с Румынией…Получается, ситуация хуже, чем ее хочет представить Разумков, потому что дело не только в русском языке, но и языках других меньшинств, проживающих на Украине.

Тут все просто и однозначно — никакого внутреннего конфликта нет, есть российская агрессия, и «чтобы закончилась война, должно появится желание у РФ». От Украины же ничего не зависит. Правда, Разумков перечисляет некоторые мероприятия, которые имеет смысл осуществлять («в дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным "нормандским форматом" с максимальным привлечением США, Великобритании»), но это все чисто для очистки совести. Любопытно, что Минские соглашения просто не упоминаются.

Вопрос территориальной целостности

В общем, тут политолог Зеленского полностью находится в плену политической риторики президента и даже не пытается выйти за ее рамки. Между тем, вопрос мира — принципиально важен для современной Украины. Любой ответ, который совпадает с ответом президента Порошенко , сразу ставит жирный минус любому кандидату — зачем за него голосовать, если он не может предложить ничего иного, чем Порошенко? А Порошенко предлагает только вечную войну.

Кстати, сам Зеленский хоть какую-то альтернативу предлагает — он, например, готов вести переговоры с Путиным. Но, увы, Путину он предложить-то ничего не может — результаты переговоров должны закрепляться референдумом, а правильно настроенный референдум (к тому же в обществе, которое убеждено в том, что оно одержало победу над Россией) надежно похоронит любые разумные результаты переговоров.

Резюме

Интервью Дмитрия Разумкова наглядно показывает, что позитивная программа Зеленского по вопросам, важным для жителей Украины, ничем принципиально не отличается от программы Петра Порошенко. Те отличия, которые наглядно видны, имеют тактический, а не содержательный характер. Цели одни и те же, отличаются только способы их достижения. Феномен же голосования за Зеленского сводится к тому, чтобы отобрать у старой политической элиты право достигать установленных целей (передача суверенитета Западу, уничтожение русского языка, война до победного конца с Россией) в руки новых, более эффективных менеджеров.