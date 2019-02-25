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Украинский военный чиновник использовал полуголых девушек для призыва в армию 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Facebook
Спикер оперативного командования «Запад» ВСУ Анатолий Прошин столкнулся с критикой из-за публикации фотографий полуобнаженных женщин в военной форме. Об этом сообщила в Facebook журналистка Ольга Решетилова.
Прошин запустил в честь Дня защитника отечества «рекрутинговую промоакцию», призвав украинских граждан вступать в ряды военнослужащих. К своему посту он прикрепил фотографии с сексуализированными изображениями женщин в военной форме и оружием и сопроводил их надписью «Подписал контракт? Получи бонус!».
Facebook
«Так в его понимании выглядит реклама вооруженных сил. Человек не может сдержать свои сексуальные фантазии даже 23 февраля!» — возмутилась пользовательница.
Она обвинила Прошина в том, что он замалчивает темы сексуального насилия и домогательств, а также гендерной дискриминации в армии. По ее словам, громкий скандал на Украине с домогательствами командира до подчиненных произошел именно в войсковой части «Запад».
Решетилова призвала правительственную комиссию Украины по гендерной политике провести с Прошиным воспитательную беседу. В настоящий момент пост на его странице удален.
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