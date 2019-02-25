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Жители украинского Днепра взяли штурмом магазин с секонд-хендом 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
Фото: facebook
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) местные жители устроили штурм магазина подержанной одежды, об этом пишет местная газета "Днепр вечерний".
Очевидцы сняли происходящее на видео, запись опубликована в сообществе "Актив ж/м Парус (Днепр)" в Facebook. На кадрах можно увидеть, как толпа людей ломает входную дверь магазина, разбивая при этом стекло, после чего врывается внутрь помещения.
Издание отмечает, что подобные штурмы магазинов с секонд-хендом стали обычной практикой для Днепра.
"В день завоза где-то за час до открытия магазинов у входа собирается несколько групп молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде. В момент открытия магазина они вламываются туда, блокируя остальных посетителей и стойки с одеждой от посетителей, жестко конкурируя друг с другом. За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи", — пишет газета.
Позже приобретенные товары выставляются на продажу на рынках по цене в несколько раз выше, отмечает "Днепр вечерний".
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Украина , Днепр
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