Жители украинского Днепра взяли штурмом магазин с секонд-хендом

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск ) местные жители устроили штурм магазина подержанной одежды, об этом пишет местная газета "Днепр вечерний".

Очевидцы сняли происходящее на видео, запись опубликована в сообществе "Актив ж/м Парус (Днепр)" в Facebook . На кадрах можно увидеть, как толпа людей ломает входную дверь магазина, разбивая при этом стекло, после чего врывается внутрь помещения.

Издание отмечает, что подобные штурмы магазинов с секонд-хендом стали обычной практикой для Днепра.

"В день завоза где-то за час до открытия магазинов у входа собирается несколько групп молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде. В момент открытия магазина они вламываются туда, блокируя остальных посетителей и стойки с одеждой от посетителей, жестко конкурируя друг с другом. За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи", — пишет газета.

Позже приобретенные товары выставляются на продажу на рынках по цене в несколько раз выше, отмечает "Днепр вечерний".