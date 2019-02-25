Пиар на протесте: на Украине власть обвинили в грязной игре

Власти Украины «пиарятся» на теме Евромайдана, хотя граждане страны не верят в то, что гибель людей на площадь Независимости зимой 2014 года была расследована в должной степени. Такое мнение выразила украинская журналистка Светлана Крюкова . Кроме того, она обвинила Киев в создании фейков, вспомнив «убийство» журналиста Аркадия Бабченко

Участники Евромайдана, в том числе и представители властей Украины, «пиарятся» на теме протестов, прошедших зимой 2014 года. Об этом заявила украинская журналистка Светлана Крюкова, передает ФАН.

По ее словам, большинство украинцев «уже не верит», что гибель людей во время протестов «будет должным образом расследована». Украинские власти сознательно не говорят о преступлениях — как совершенных во время Евромайдана, так и в ходе их расследования. По ее словам, добросовестный следователь мог бы «спокойно претендовать на любую политическую должность» на Украине.

Кроме того, Крюкова обвинила власти Украины в создании мистификаций, используемых ими в политических целях.

«Когда у власти есть хотя бы маленькая зацепка, чтобы что-то рассказать о расследовании, они начинают варить кашу из топора. Даже если у них ничего нет — они берут [журналиста Аркадия] Бабченко, обливают его томатным соком, укладывают на пол и делают на этом большую историю», — добавила журналистка.

Громкая история с инсценированной смертью Бабченко произошла в конце весны. Вечером 29 мая украинская полиция объявила, что на журналиста было совершено покушение, в результате которого он погиб. Впрочем, уже на следующий день всех поразило его внезапное появление на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком и прокурором Украины Юрием Луценко . «Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — произнес Грицак, после чего журналист вышел к публике.

По словам «убитого» журналиста, в операции была использована свиная кровь, кроме того, он прибегнул к услугам визажиста.

«Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой», — заявил Бабченко.

Бабченко уехал из России на Украину в 2017 году, до этого военный корреспондент, воевавший в Чечне, приезжал на Майдан, называл его «Запорожской Сечью» и «территорией воли. Он известен как активный критик российских властей и поддерживает силовую операцию Киева в Донбассе.

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста, проходившая в центре Киева и начавшаяся 21 ноября 2013 года, когда сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости в центре украинской столицы. Это произошло сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом . Акцию поддержали и в других городах Украины.

Протестная акция приняла антиправительственный характер после разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Площадь Независимости стала центром противостояния силовиков и радикалов. В ходе столкновений погибли более ста человек.

В феврале 2019 года стало известно, что в деле о расстрелах на майдане в Киеве в феврале 2014 года подозреваются более 160 человек.

По заявлению прокурора Украины Юрий Луценко, на скамье подсудимых находится уже 150 из них. Главный прокурор страны отметил, что досудебное следствие закончено, передает НСН.

Евромайдан — важная часть современного украинского мифотворчества. Одним из ярких участников тех событий был на тот момент еще народный депутат Петр Порошенко , ставший впоследствии президентом Украины.

Участие Порошенко в майдане началось практически тогда же, когда люди вышли на площадь Независимости — в конце ноября 2013 года. „Украина — це Европа! И этот Майдан стал возможен благодаря вам“, — обращался тогда нардеп Порошенко к демонстрантам.

Спустя несколько дней, когда „Беркут“ разгонял украинских студентов, Порошенко призвал украинцев объединяться против властей страны. „Кровавой субботы“ более нельзя допустить, убежден он.

В январе 2014 года Порошенко уже был известен как один из лидеров „евромайдана“ и будущий — после „победы революции“ — кандидат в президенты Украины. „Обещаю после нашей победы за сутки восстановить брусчатку на Грушевского и отремонтировать стадион Динамо“, — заявил нардеп, выступая на сцене перед манифестантами после наиболее яростных столкновений с полицией.

Кроме того, Порошенко признавал, что „спонсирует революцию едой, водой, дровами“.

В результате силового противостояния в центре Киева, начавшихся захватов административных зданий и органов власти в столице и областных центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных силовых структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения. Переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, продолжавшиеся несколько дней, привели к уступкам со стороны властей.