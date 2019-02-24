Всегда могут вернуться в Крым: Дуэт Anna Maria ждут в республике после скандала на Украине

Скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на «Евровидение-2019» — сестер Опанасюк — разгорелся 22 февраля. В интервью одному из телеканалов журналист начал засыпать девушек провокационными политическими вопросами. В итоге, говоря о принадлежности Крыма , музыкальный дуэт отказался употреблять термин «оккупация» в отношении факта воссоединения полуострова с Россией

После этого во время финала отбора 23 февраля ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма довели артисток до слез.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки, но жизнь сложилась так, что они делают свою карьеру на Украине, но эта карьера не политическая, а это карьера певческая. Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — заявил Иоффе.

Глава ОП республики отметил, что знаком с Анной и Марией еще с их детства. По его словам, они стали самыми молодыми обладательницами звания заслуженных артисток Крыма.

Он также добавил, что тот факт, что они выбрали Украину для приложения своих творческих сил — это нормально и естественно, а их позиция по Крыму показывает, что они достойные крымчанки.

Однако скандал действительно серьезно ударил по карьере сестер. По итогам голосования дуэт получил одни из самых низких баллов. Тогда же журналист спросил, не жалеют ли они об участии в конкурсе, поскольку их мать занимает должность в правительстве Крыма. Девушки заявили, что между конкурсом и родителями выберут, конечно, последних.

Дело в том, что родители финалисток нацотбора еще в 2015 году были занесены в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Там говорится, что мать сестер — вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк — якобы нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство России и получила работу. А их отец — крымский судья Александра Опанасюк — якобы нарушил присягу судьи и законодательство Украины. В отношении него открыто уголовное дело по статье о госизмене.