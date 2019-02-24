Порошенко собирает союзников для войны на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко завел дружбу с Польшей и Литвой, чтобы втянуть членов нейтрального НАТО в конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил в эфире телеканала "NewsOne" политолог Андрей Ермолаев

По мнению эксперта, все напилось с создания совместной украинско-польско-литовской "бригады имени Великого Гетьмана Константина Острожского", дальнейшая дружба трех стран может "перевернуть с ног на голову" все геополитические расстановки относительно ситуации на востоке Украины.

"Польша, которая не спешит завершать евроинтеграцию, (…) делает всё более привлекательной идею очередного наднационального, надгосударственного образования в Центральной Европе, эдакую Речь Посполиту-2. Вопрос в другом: почему это так интересно нынешней [украинской]? Потому что игры в подобного рода неоимперии могут обернуться фактической потерей и экономического, и политического суверенитета. Ведь Польша уже стала центром притяжения украинской рабочей силы и бизнеса, она заинтересована и поддерживает аграризацию Украины", — заявил Ермолаев.

Он напоминает, что Польша и Литва являются членами НАТО, но при этом альянс занимает нейтральную позицию относительно Донбасса. Попытка втянуть в этот конфликт косвенно или прямо стран-членов НАТО может привести к внутренним коллизиям. Участие польских или литовских военных, даже на добровольных началах, может быть расценено как вмешательство альянса в конфликт, отмечает политолог.