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Порошенко собирает союзников для войны на Донбассе 

Дни.ру 57 минут назад
Петр Порошенко надеется втянуть в конфликт на Донбассе двух членов НАТО — Польшу и Литву. Варшава же при этом мечтает о создании наднационального государства.
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Президент Украины Петр Порошенко завел дружбу с Польшей и Литвой, чтобы втянуть членов нейтрального НАТО в конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил в эфире телеканала "NewsOne" политолог Андрей Ермолаев.
По мнению эксперта, все напилось с создания совместной украинско-польско-литовской "бригады имени Великого Гетьмана Константина Острожского", дальнейшая дружба трех стран может "перевернуть с ног на голову" все геополитические расстановки относительно ситуации на востоке Украины.
"Польша, которая не спешит завершать евроинтеграцию, (…) делает всё более привлекательной идею очередного наднационального, надгосударственного образования в Центральной Европе, эдакую Речь Посполиту-2. Вопрос в другом: почему это так интересно нынешней [украинской]? Потому что игры в подобного рода неоимперии могут обернуться фактической потерей и экономического, и политического суверенитета. Ведь Польша уже стала центром притяжения украинской рабочей силы и бизнеса, она заинтересована и поддерживает аграризацию Украины", — заявил Ермолаев.
Он напоминает, что Польша и Литва являются членами НАТО, но при этом альянс занимает нейтральную позицию относительно Донбасса. Попытка втянуть в этот конфликт косвенно или прямо стран-членов НАТО может привести к внутренним коллизиям. Участие польских или литовских военных, даже на добровольных началах, может быть расценено как вмешательство альянса в конфликт, отмечает политолог.
"Я не исключаю, что в этом есть и корыстный замысел некоторых политических кругов в Украине — выписать билет на войну странам-соседям под соусом дружбы и военной помощи", — подытожил Ермолаев.
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Украина , Видео , В мире , Европа , Прибалтика , Андрей Ермолаев , Петр Порошенко , НАТО , Варшава , Литва , Польша
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