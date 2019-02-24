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Война в Донбассе. ВСУ понесли потери 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные Силы Украины утверждают, что за прошедшие сутки зафиксировали 11 случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате которых погиб один военнослужащий. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Операции Объединенных Сил.
В свою очередь, глава представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил о том, что силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня.
«Общее количество выпущенных боеприпасов — 48 единиц», — сказал он.
Чтобы остановить войну в Донбассе, были приняты Минские соглашения, которые подписал в том числе и официальный Киев.
Однако власти Украины отказываются выполнять пункты плана по урегулированию, в частности том, что касается амнистии ополченцев и проведения выборов в непризнанных республиках по украинским законам.
При этом некоторые эксперты отмечают, что украинское руководство на самом деле не хочет возвращать Крым и Донбасс, так как появление шести миллионов человек нелояльного электората приведут к власти других людей.
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