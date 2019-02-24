«Отпор украинскому агрессору»: Порошенко насмешил избирателей

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в городе Жолква Львовской области на западе Украины в рамках предвыборного тура призвал Киев противостоять украинской агрессии. Под смех собравшихся на площади украинский лидер запнулся, а затем сказал: «российскому агрессору». Ранее МИД России заявил, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами президента Украины 31 марта.

Киев должен противостоять украинской агрессии, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в городе Жолква Львовской области на западе страны, куда он прибыл в рамках своего предвыборного тура.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал украинский лидер.

Запнувшись, он сказал «российскому агрессору». Оговорка Порошенко вызвала смех избирателей на Украине — толпа оживилась. Судя по видео, до и после этого момента встречали кандидата не очень эмоционально. Заявления и призывы, звучавшие со сцены, не сопровождались аплодисментами, передает ФАН.

киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами президента Украины, которые намечены на 31 марта.

«И еще две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина , в свою очередь, назвала беспрецедентной ситуацию, когда наблюдателям на выборах президента Украины не могут гарантировать безопасность, передает НСН.

«Конечно, ситуация беспрецедентная и ненормальная, когда, с одной стороны, проводятся выборы, которые должны проходить в обстановке конкурентности и безопасности. А тут наблюдателям не может быть гарантирована безопасность», — сказала представитель российского избиркома.

По ее словам, это противоречит самим выборам, которые должны проводиться в обстановке безопасности для того, чтобы их можно было назвать свободными и честными.

В начале нынешнего года украинский провайдер «Ланет», входящий в десятку крупнейших в стране, сообщил о прекращении трансляции телеканала NewsOne из-за передачи о России. Телеканал обвинили в нарушении законодательства, а именно в «популяризации или пропаганде» российских органов власти.

В этой связи первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на Украине боятся правды, если прекращают трансляцию каналов.

Он отметил, что «новый виток» ограничений прав доступа к информации граждан Украины связан с тем, что в оставшийся до выборов период, до 31 марта, Петру Порошенко нужно приложить максимум усилий, чтобы поднять свой низкий рейтинг.

Данные российских дипломатов о потенциальных провокациях со стороны нынешних властей Украины на выборах могут косвенно являться следствием того, что актер и режиссер Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга Украины, а у нынешнего главы государства Петр Порошенко — пока только третье место.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен фондом «Украинская политика» вместе с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга. Из данных следует, что если бы голосование проходило в ближайшие выходные, то Зеленскому отдали бы свои голоса 18,2% опрошенных из числа определившихся со своим выбором. Второе место занял действующий президент Петр Порошенко — 15,6% респондентов, третье — Юлия Тимошенко (15,2%).

«По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор «социологических партизан» (людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют «сюрприз» в день голосования), которых минимум у Порошенко», — говорилось в сообщении.