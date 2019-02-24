Высказавшийся о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене

Участницы украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 сестры Анна и Мария Опанасюк (дуэт Anna Maria), ранее оказавшиеся в центре скандала из-за высказываний о Крыме , расплакались на сцене из-за нападок со стороны ведущего Сергея Притулы, трансляцию финала вел украинский "Первый телеканал".

Ранее сообщалось, что в финале отбора победила певица MARUV (Анна Корсун), получавшая от жюри и телезрителей 11 баллов. Дуэт Anna Maria получил три балла.

Притула после выступления Опанасюк поинтересовался у них, не жалеют ли они об участии в отборе с учетом того, что их мать занимает должность в правительстве Крыма.

"И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой", — приводит слова телеведущего издание "Страна.ua".

В ответ сестры, расплакавшись, пожаловались на то, что после интервью, в котором затрагивался вопрос о Крыме, они подвергаются травле, "как в 30-е годы".

"Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России. Нам жаль, что судят нас не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам", — сказали девушки, добавив, что любят Украину.

После этого к нападкам присоединилась член жюри, победительница Евровидения-2016 Джамала , которая заявила, что не может беспристрастно судить выступление Anna Maria.

"С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но тот, кто представляет на Евровидении Украину, отвечает за всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это просто родина? Существует только один ответ… Крым — это Украина", — заявила певица.

Скандал вокруг сестер Опанасюк, разгорелся в пятницу, после того как они в интервью одному из телеканалов отказались признать "войну" Украины с Россией и "оккупацию" Крыма. Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза призвал отстранить сестер от участия в национальном отборе на Евровидение, а родителей Опанасюк включили в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".