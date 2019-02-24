Украина окончательно политизировала «Евровидение»

Певец на Украине "больше, чем певец". Теперь это понятно финалистам национального этапа "Евровидения". Представлять страну на конкурсе будет, скорее всего, певица Марув, победившая по итогам голосования.

Но окончательное решение озвучат лишь через два дня, так как сомнения вызывает тот факт, что она была на гастролях в России . А аргументом в пользу артистки стала не песня, а политически правильный с точки зрения жюри ответ на вопрос о принадлежности Крыма , сообщает телеканал "Россия 24".

А вот дуэту "Анна — Мария", который до того считался лидером голосования, неугодный Киеву ответ на тот же вопрос тут же перекрыл дорогу в Израиль. Девушки в интервью отказались признать "оккупацию" Крыма. Певицы заявили, никакая это не война, а Киев просто потерял полуостров.

Такой ответ шокировал ведущего, который явно не знал, как реагировать. В студию вывели возмущенные звонки от украинских националистов, которые не стеснялись в выражениях. Сестер мгновенно затравили в украинском сегменте соцсетей, а их родителей, которые, как выяснилось, живут в Крыму, тут же занесли в черный список одиозного украинского сайта "Миротворец".

Крым стал российским в марте 2014 года. Это произошло после майдана в Киеве и проведения референдума в Севастополе и Крыму. После референдума президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 1954 году Крымский полуостров был передан из России на Украину, в 2014 году жители полуострова проголосовали за его возвращения в состав России.