Несмотря на победу, Maruv могут не пустить на «Евровидение» от Украины

Фото: eurovision.ua, коллаж «Газеты.Ru»

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) в течение 48 часов примет окончательное решение об участии певицы Анны Корсун (MARUV) от Украины на конкурсе "Евровидение", сообщает zn.ua со ссылкой на члена НОТУ Александру Кольцову. По ее словам, певица в течение 24 часов должна предоставить ответы на некоторые вопросы согласно договору об участии в Нацотборе. "Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", — рассказала Кольцова. Ранее сообщалось, что певица Maruv представит Украину на "Евровидении" — 2019.